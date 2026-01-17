2026年就活、人気企業ほど「ESを頑張ってもムダ」でした…ガクチカよりも命運を分ける《選考基準》とは

もはやESで優劣はつかない時代に

多くのメディアが公表する大学生の就職人気ランキングでは、上位100社のうち1割以上が「三大財閥」系の企業だ。そんな人気企業に就職するにはどうすればいいのか。

採用コンサルタントの谷出正直氏が'26年現在の就活戦線の現実を語る。

「生成AIを活用する学生が増え、エントリーシート（ES）の内容は一定水準に均質化してきました。文章の巧拙による差は縮まり、ESは優劣をつける材料というより、最低限の要件や関心を確認する役割に近づいています」

一方で存在感を増しているのが「動画選考」だという。

「動画選考では、話し方の自然さや表情、経験への向き合い方など、本人の理解度や価値観がより明確に表れるため、学歴よりも『自分の言葉で語れているか』が重視される傾向が強まっています」

もう一つの大きな変化が、就職活動の早期化だ。政府は、大学4年生直前の3月に広報解禁、6月に選考開始、10月に内定というルールを定めているが、実態としてはインターンシップを起点とした早期選考が広く行われている。

「自己理解や仕事理解を一段と深めよ」

'24年にインターンシップの定義が明確化され、参加学生の情報を選考に活用できるようになった影響も大きい。インディードリクルートパートナーズの調査では、学生の4割が広報解禁前の大学3年2月の段階で内々定を持っていると回答。こうした動きは大手企業にも広がっている。

たとえば三井物産では、大学3年の10月末から募集を始め、3月に内々定を出す第1クールと、2月から募集を始め、6月に内々定を出す第2クールという、複線型の採用スケジュールを公開している。

谷出氏は、人気企業の選考で問われるポイントについてこう指摘する。

「これまでの経験を通じて何を考え、何を理解し、仕事や社会とどう結びつけているのかがより深く問われる。単に『何を頑張ったか』を並べるだけでは不十分で、自己理解や仕事理解を一段深めた視点を提示する必要があります」

【後編記事】『《三菱・三井・住友》財閥系企業に就職できたら将来安泰なのか？に対する「シンプルな答え」』につづく。

「週刊現代」2026年1月19日号より

【つづきを読む】《三菱・三井・住友》財閥系企業に就職できたら将来安泰なのか？に対する「シンプルな答え」