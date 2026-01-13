服はシンプル「メイクはアクセサリー」 注目は「溶け込むような赤」





メイクは「アクセサリー代わりに赤」を

「無難」と「洗練」の境界線は、ほんの少しの血色感。 重たいコートやニットに埋もれがちな冬こそ、メイクで飾り気を。 今季の赤は、かつてのように強く主張する色ではなく、肌に溶け込み、内側から体温を上げるようなニュアンスカラーが豊作。 リップだけに頼らない。目元で、指先で楽しむ、大人のための「赤」のとり入れ方。







【赤コスメが主役の日】

「何もしない」ままでは少々楽しみがない、ニュートラルなグレーのニットは「メイクで遊び」を。太めのアイライナーとバサバサまつ毛。赤でつくるレトロな目元をポイントに。靴でも赤をリンクさせて、バランス良くグレートーンにアクセントを。

赤は「リップより目元」が新しい

目元に赤を使うとき、めざすのは「腫れぼったさ」ではなく「クラシカルな品格」。 アイシャドウのグラデーションに頼らず、ラインとまつ毛の「線」で赤を効かせるのがポイント。







【今季のコスメは赤が豊作】

肌に溶け込むような血色感から、ジュエリーのように纏う輝きまで、表現の幅が劇的に進化。 「派手になりそう」という懸念を払拭し、むしろ肌を美しく見せるための「機能する赤」を厳選。

内側から湿度を帯びるオイルINの生っぽい血色

バイユア セラムフィット ボリューミング グロースティック 05 2,090円／Hamee チーク、リップ、アイシャドウ。どこに使っても「元から血色がいい人」になれる、シアーな新色バーガンディ。オイルとサテンパールの効果で、肌に濡れたようなツヤを与えつつ、乾燥しがちな冬の肌もしっかり保湿。ポーチに1本あるだけで、夕方の顔色が蘇る。

好みに合わせて選べるバリエ豊かな色みと質感

ネイルズ インク コージー クチュール ネイルポリッシュ〈左から〉My Type On Paper, Word By Word, In My Autumn Aesthetic（すべて数量限定発売） 各3,080円／以上ネイルズ インク こっくりとした色味でも重たくならないのは、絶妙な透け感や繊細なパールのおかげ。保湿効果の高い成分配合で、カラーリングしながら爪をいたわれるのも、大人の身だしなみとして高ポイント。

血色感だけでなく光と影を操り輪郭までキレイに

ジェルリップ 5,060円／インウイ（資生堂お客さま窓口） 単に色をのせるだけでなく、唇そのものの形を美しく見せるためのグロス。光をコントロールする技術に加え、レッドブラックパールを配合することで、自然な陰影と血色感を演出。厚みのあるジェルが縦ジワを目立ちにくくし、ふっくらと立体的な唇を叶える。







