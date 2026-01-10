「カジュアルでもキレイ」スウェット姿が可愛くなる「色の選び方・合わせ方」実例集

「ラフなスウェットとキレイ色」着方のアイディア集

普遍的な服ほど「どう着るか」で仕上がりに差がつくから。手抜きに見えがちなスウェットこそ、しっかりとさせるひと手間、ふた手間が必要。そこで目を引くキレイ色の力を利用。直球で可愛い配色や少し背伸びして見える色合わせまで、オシャレになれるアイディアをもとにベーシックをレベルアップ。





清涼感のある色でスウェットも上品に

スウェットの厚みと相反する「透ける白」を中に差して、リズミカルなワントーンに。スタイリングに軽さやキレをもたらす白インナーを透ける素材にシフト。淡いブルーデニムの無骨さを和らげつつ、ワントーンに映える飾りとしても有効。







短め丈とハイウエスト

クロップト丈と好相性なハイウエストスカートをON。キュッと締まったくびれとたっぷり広がるAラインの緩急で、ボリュームフレアの重たさを感じさせない仕上がりに。スウェットのラフさを頼りにすれば、甘いスカートもバランスよく整う。







鮮やか色こそゆるく長いビッグサイズを

バランス良好な「黒スキニーとカラービッグスウェット」の組み合わせ。すそやそでにダメージ加工がほどこされた、古着のようなピンク。鮮やかな発色もスウェットなら甘すぎず、装いの鮮度がUP。上下のサイズ感に強弱をつけることで、きゃしゃに見せる効果も。







（スウェットは色を使うとキレイに見える）

