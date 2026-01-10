え、ここまで進化してるの！？ 泡の力で衣類の奥までスッキリ。毎日を整える高性能ドラム【東芝】の洗濯機がAmazonで話題に‼
洗う・乾かす・守るを一台で。暮らしに寄り添う清潔設計【東芝】の洗濯機がAmazonに登場!
東芝の洗濯機は、衣類の奥に入り込んだ汚れまでしっかり落とすために、抗菌ウルトラファインバブル洗浄Wを採用している。ナノサイズの泡が洗剤を繊維の奥まで浸透させ、皮脂汚れを浮かせて落とし、イヤなニオイの発生も抑える。さらに抗菌効果も加わり、日々の洗濯をより清潔に保てる仕様となっている。すすぎ工程ではウルトラファインバブルが洗剤成分を吸着して取り除くため、すすぎ残りを防ぎ、仕上がりの快適さが向上する。
乾燥にはヒートポンプ除湿方式を採用し、大きな洗濯槽と大風量でスピーディーに乾燥できるのが魅力。新搭載の除菌乾燥モードと除菌消臭コースは、用途に合わせて衣類をさらに清潔に仕上げるため、外出着やタオル類のケアにも役立つ。
液体洗剤と柔軟剤の自動投入機能により、毎回の計量の手間を省き、適量を自動で判断して投入するため、使いすぎを防ぎながら効率よく洗濯できる。低振動・低騒音設計も特徴で、深夜や早朝でも周囲を気にせず運転できる静かさを実現している。
デザインはスタイリッシュで、インテリアに馴染む美しさと使いやすさを両立。大容量仕様のため、大きな洗濯物やまとめ洗いにも対応し、家族の多い家庭でも頼れる一台となっている。お手入れも簡単で、細部まで掃除しやすい構造を採用しており、いつでも清潔な状態を保ちやすい。
洗浄力、乾燥性能、静音性、使いやすさをバランスよく備え、毎日の洗濯をより快適にしてくれる洗濯機となっている。
