GAKCT·ãÅÜ¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ·èÄêÅª¤Ë²õ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤¬...¡×¡¡FC±¿±Ä²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¤¬15ºÐ¤ÎAVÈÎÇäÍÆµ¿¤ÇÂáÊá
²Î¼ê¤ÎGACKT¤µ¤ó¤¬2026Ç¯1·î9Æü¤ËX¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¸µÌò°÷¤¬¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤È¥¢¥À¥ë¥È¥Ó¥Ç¥ª¡ÊAV¡Ë½Ð±éÈï³²ËÉ»ß¡¦µßºÑË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢¥Ø¥É¤¬½Ð¤ë¡×¤Ê¤É¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î»ö¼Â¤ò½Å¤¤¸½¼Â¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡×
³Æ¼ÒÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢15ºÐ¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤È¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò»£±Æ¤·¡¢ÌµÃÇ¤ÇÈÎÇä¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï°ÀÄÅ¾´ÍÆµ¿¼Ô¡Ê51¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤Ï½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤¬18ºÐ¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤Î²ÎÉñ´ìÄ®ÉÕ¶á¤Ç10Âå¤«¤é20Âå¤Î½÷À¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢Æ±ÍÍ¤Î¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
GACKT¤µ¤ó¤Ï»ö°Æ¤òÊó¤¸¤¿»þ»öÄÌ¿®¤Îµ»ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î°ÑÂ÷Àè¸µÌò°÷¤¬¡¢ »ö·ï¤òµ¯¤³¤·ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊóÆ»¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤ÄÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»ö¼Â¤ò½Å¤¤¸½¼Â¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¶ÈÌ³¤Î²¼ÀÁ¤±¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥Ü¥¯¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í´Ö¤¬¡¢ Î¢¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤È¡¢ÀµÄ¾¡¢¥Ø¥É¤¬½Ð¤ë¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¡£
GACKT¤µ¤ó¤Ï°ÀÄÅÍÆµ¿¼Ô¤ÎÍÆµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂç¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤À¡×¡×¡ÖÌ¤À®Ç¯¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤äÎ©¾ì¤ò»ý¤Á½Ð¤½¤¦¤È¡¢·è¤·¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ±Û¤¨¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤°ìÀþ¤òÆ§¤ß±Û¤¨¤¿¡¢ ÃÑ¤º¤Ù¤¹Ô°Ù¤Î²¿¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿Åö¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ÊË¡¤Ë¤è¤ë¸·Àµ¤ÊºÛ¤¤ò¶¯¤¯µá¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÌ¾Á°¤ä¸ª½ñ¤¤ÎÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸¸½¾ì¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í´Ö¤ÎÃæ¤Ë¡¢¿Í¤È¤·¤Æ·èÄêÅª¤Ë²õ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÉÔ²÷¤Ç¡¢µö¤·Æñ¤¤¡×¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤³¤ó¤Ê¿Í´Ö¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¡£¡ÖÆ±¤¸Âç¿Í¤È¤·¤Æ¡¢»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼ºË¾¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
ÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢°ÀÄÅÍÆµ¿¼Ô¤¬·ÝÇ½´ØÏ¢²ñ¼Ò¡Ö¥«¥±¥ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡×¤Î¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÅö³º¸µÌò°÷¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢»öÂÖ¤Î½ÅÂçÀ¤ò´Õ¤ß¡¢´û¤Ë²ò¸Û¡¦²òÇ¤¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¼Â´Ø·¸¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ÒÆâÂÎÀ©¤Î¸«Ä¾¤·¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î°ìÁØ¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£