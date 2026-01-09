ラブホテルで女性陣がAV談議！「あれはドキドキするよ」好きなジャンルでまさかの“一致”

元NMB48・白間美瑠が、女子会で好きなAVのジャンルをぶっちゃける場面があった。

【写真】ゆめっち＆風吹ケイが絶賛したAV女優

1月8日（木）の『私が愛した地獄』では、ラブホテルに行って本音を話してもらう人気企画「本音はベッドの上で」の女子会バージョンの後半戦が放送された。

同番組は、ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ。

前回に引き続き、ゆめっち（3時のヒロイン）、元NMB48でタレントの白間美瑠、俳優・グラビアアイドルの風吹ケイがラブホテルで女子会を開催し、本音トークを繰り広げる模様を見届けた。

ゆめっちから「AV見る派？」と2人が聞かれると、白間が「だーいすき」と即答して大盛り上がり。そこから3人はどんなジャンルのAVを見ているかの話に。

白間が「私は…悪徳マッサージ」と具体的なシチュエーションを明かすと、ゆめっちは「一緒！」とまさかの共感。「あれいいよね！あれはドキドキするよ」と興奮気味に語った。

また、ゆめっちから「miruっていうAV女優さんが好き」と名前が挙げられると、今度は風吹が「わかる！」と反応する。

奇しくも白間と同じ名前で、「miruちゃんっていう可愛い子がいるの」「すごいですよね」と2人が内容についても熱く語り合っていると、白間も「見よ。検索しよ」と興味津々のようだった。