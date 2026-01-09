12星座別！2026年の最強運勢ランキング！あなたは何位？
2026年運勢がいい星座をカテゴリ別に紹介！
2026年が始まりました！今回は、カテゴリ別に上位の星座を発表します。
「全体運」がいい星座は？
1位…蟹座
2位…魚座
3位…獅子座
12年に1度の大幸運期に恵まれる蟹座がナンバーワン。限界を突破できる暗示があるので、一度は無理と諦めたことや手放した夢にリトライするのもおすすめです。
2位は魚座。ここ数年の重荷やプレッシャーから解放され、のびのび過ごせそう。
7月以降、ブレイクを果たすのは獅子座。6月までは飛躍するための準備とセルフヒーリングをしっかりと。
「金運」に恵まれるのは？
1位…双子座
2位…牡牛座
3位…天秤座
2025年に蒔いた種が成長して、大きな実りを手にできそうなのは双子座。頑張った自分へのご褒美を買うと、それが2026年の運気を爆上げする神アイテムに。
牡牛座は想定外の臨時収入に恵まれそう。くじ購入やサイドワークの始動など検討してはいかが？
天秤座は、苦労が報われて昇給やボーナスアップを果たせるかも。2025年引き続きバリバリ働いて正解。
「仕事運」が好調なのは？
1位…天秤座
2位…水瓶座
3位…乙女座
天秤座は、サクセスロードを駆け上がれそう。昇進試験を受けたり、資格取得の勉強をしたり、上を目指して日々努力を。
日頃の積み重ねが評価されるのは、水瓶座。ルーティンや雑用でも丁寧にこなし、クオリティの高い仕事を心がけて。
秋以降出世運が高まるのは、乙女座。夏までは根回しやスキルアップに励んでおくのが、いい流れを引き寄せるカギに。
最高の「愛情＆恋愛運」を持つのは？
1位…蠍座
2位…牡羊座
3位…山羊座
モテ力MAXの蠍座は、愛される喜びを感じられる1年に。婚活中なら3〜5月にチャンスが訪れる予感。その気があるならご縁の生まれそうな場所へ。
牡羊座は家庭運◎。パートナーや子どもと過ごすひとときに幸せを感じるはず。新しい家族が増える可能性も。
3位は山羊座。友だち夫婦との家族ぐるみの交流が楽しそう。新ロマンスは紹介から始まる可能性が！
「健康運」がバッチリなのは？
1位…射手座
2位…蠍座
3位…水瓶座
1位はバイタル高めの射手座。筋トレやプチ断食などストイックに頑張るほど強運体質が強化され、多少のストレスや疲れではびくともしない身体へ。
蠍座は、“好き”が元気の源。推し活や趣味、恋愛に熱中するほどパワーがみなぎりそう。
体質改善や持病の治療でヘルシーに生まれ変われそうなのは、水瓶座。気になることがあればさっそくトライを。