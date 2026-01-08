ÌÌÀÜ´±¤¬¼º¾Ð¡£¡ÖÇ¯¶â·î6.5Ëü±ß¡×¡Ö·î¼ý50Ëü±ß¡×¡ÖÂà¿¦¶â3,000Ëü±ß¡×¤ÎÉ×¤ò¼º¤Ã¤¿¡¢Æâ½õ¤Î¸ù¤Î62ºÐÀì¶È¼çÉØ¡Ä»þµë1,150±ß¤Î¥Ñ¡¼¥È¤â¼õ¤«¤é¤Ê¤¤¡ÒÌµÇ½¤Îßà°õ¡Ó¡ÚFP¤¬²òÀâ¡Û
¹â¼ýÆþ¤ÎÉ×¤ò»ý¤ÄÀì¶È¼çÉØ¡£·ÐºÑÅª¤ÊÉÔ°Â¤È¤ÏÌµ±ï¤Î¾¡¤ÁÁÈ¤Ë¤ß¤¨¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢2¤Ä¤ÎÃ×Ì¿Åª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Î¡ÖÆâ½õ¤Î¸ù¡×¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡¢ºÊ¼«¿È¤Î¡Ö¼Ò²ñ¤Ç²Ô¤°ÎÏ¡×¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡Ä¡Ä¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÅÄÃæÍ¥»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Î»öÎã¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Àì¶È¼çÉØ¤ÎÏ·¸å¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢FPÁêÃÌ¤Í¤Ã¤È¡¦Ç§ÄêFP¤Î¾®ÀîÍÎÊ¿»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¢¨ËÜµ»ö¤Ï¼ÂÏÃ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¡¢¸Ä¿ÍÌ¾¤äÃÄÂÎÌ¾¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¾õ¶·¤Î°ìÉô¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉ×¤ÎÇØÃæ¡×¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÍÂ¤±¤¿¿ÍÀ¸
»ûºêÍ¥»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¿62ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¸½ºß¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÀì¶È¼çÉØ¤Ç¤¹¡£É×¤Î¹¬½õ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¿72ºÐ¡Ë¤ÈÆó¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹¬½õ¤µ¤ó¤Ï°å»Õ¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯¶ÐÌ³¤·¡¢65ºÐ¤ÇÄêÇ¯Âà¿¦¡£Âà¿¦¶â¤È¤·¤Æ3,000Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤â¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÈó¾ï¶Ð°å»Õ¤È¤·¤ÆÊ£¿ô¤ÎÉÂ±¡¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤·¡¢¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Í¥»Ò¤µ¤ó¤Ï22ºÐ¤Î¤È¤¡¢¿¦¾ì¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¹¬½õ¤µ¤ó¤È·ëº§¡£¤½¤Î¸å¤Ï3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢°é»ù¤È²ÈÄí¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£É×¤ÏÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¡¢²È¤Î¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÍ¥»Ò¤µ¤ó¤¬Ã´¤¦¡½¡½¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÆâ½õ¤Î¸ù¡×¤ÇÉ×¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£°å»Õ¤È¤¤¤¦¿¦¶ÈÊÁ¡¢¼ýÆþ¤Ï¹â¤¯¡¢50Âå¤Î¤³¤í¤Ë¤ÏÇ¯¼ý¤Ï2,000Ëü±ßÄ¶¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¸³è¤Ë¤ª¶â¤ÎÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Í¥»Ò¤µ¤ó¤Ï¤ª¶â¤Î¤³¤È¤â¡¢¾Íè¤Î¤³¤È¤âµ¤¤Ë¤»¤º¡¢²ÈÄí¤ò¼é¤ëÀì¶È¼çÉØ¤È¤·¤Æ·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
É×¤Î»à¤¬Ã¥¤Ã¤¿¡ÈÀ¸³è¤ÎÁ°Äó¡É
Å¾µ¡¤ÏÆÍÁ³Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢¹¬½õ¤µ¤ó¤¬µÞÀÂ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Í¥»Ò¤µ¤ó¤Ï°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤È¤·¤Æ·îÌó15Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£65ºÐ°Ê¹ß¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¯¶â¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È·îÌó22Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤ß¤ì¤Ð¡¢·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¤¶â³Û¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÌäÂê¤ÏÉ×¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤ÎÀ¸³è¿å½à¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£É×¤ÎÀ¸Á°¤Î¼ýÆþ¤Ï°Ê²¼¡£
¡¦Ç¯¶â·î6.5Ëü±ß¡Êºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤êÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬Á´³Û»ÙµëÄä»ß¡Ë
¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¼ýÆþ·î¿ô½½Ëü±ß¡Á100Ëü±ß¡ÊÊ¿¶Ñ50Ëü±ßÄøÅÙ¡Ë
¤·¤«¤·¡¢³°¿©¡¢½¬¤¤»ö¡¢¼Ö¤Î°Ý»ýÈñ¡¢¸òºÝÈñ¡Ä¡Ä¡£Í¥»Ò¤µ¤ó¤Ê¤ê¤ËÀáÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¤Ä¤â¤ê¡É¤Ç¤â¡¢¤Ê¤Ë¤ò¤É¤¦ºï¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢Ëè·î¤Î»Ù½Ð¤Ï50Ëü±ßÄøÅÙ¤ËËÄ¤é¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ª¶â¡×¤È¡Ö½Ð¤Æ¤¤¤¯¤ª¶â¡×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬´°Á´¤ËÊø²õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É×¤¬»Ä¤·¤¿Âà¿¦¶â¤ä»àË´ÊÝ¸±¶â¤Ï¡¢¤ß¤ë¤ß¤ë¤¦¤Á¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄìÃÎ¤ì¤Ì´íµ¡´¶¤ò³Ð¤¨¤¿Í¥»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢62ºÐ¤Ë¤·¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤òÃµ¤·¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¼Â¤ÏÎä¹ó¤Ç¤¹¡£PCÁàºî¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¤º¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤¬Ä¹¤¹¤®¤¿Í¥»Ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»Å»öÃµ¤·¤Ïº¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÌÌÀÜÍÑ¤Ë¥¹¡¼¥Ä¤ò¿·Ä´¤·¡¢ÂÎÎÏÅª¤Ë¸·¤·¤¤»Å»ö¤ÏÈò¤±¡¢»öÌ³¤ä·Úºî¶È¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ë±þÊç¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÌÀÜ¤ÇÍî¤È¤µ¤ìÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
»þµë1,150±ß¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ÎÌÌÀÜ¤Ç¡¢¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ï»È¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¸¡º÷¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡Ä¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤¿Í¥»Ò¤µ¤ó¤Ë¡¢ÌÌÀÜ´±¤ÏÍúÎò½ñ¤ÎÄ¹¤¤¶õÇò´ü´Ö¤ËÌÜ¤òÍî¤È¤·¡¢¡Ö¤Õ¤Ã¡×¤È¼º¾Ð¤òÏ³¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸¡º÷¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢»Å»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡×
°µ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¤½¤Î°ì½Ö¤Î´¥¤¤¤¿È¿±þ¤Ç¡¢Í¥»Ò¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ò»Ä¹ó¤Ê¤Þ¤Ç¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ä¤Ë¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë»Å»ö¤¬¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¡£³°¤Ç¤ÏÌµÇ½¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
·ë²Ì¡¢Í¥»Ò¤µ¤ó¤¬¼õ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶á½ê¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡£¾¯¤·¤Ç¤â²Ô¤°¤¿¤á¡¢¤¢¤¨¤Æ»þµë¤Î¹â¤¤¿¼Ìë¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£»þµë¤Ï1,120±ß¡¢¿¼Ìë³äÁý¤Ç¤â1,300±ß¤Û¤É¤Ç¤¹¡£Ëè·î10Ëü±ß¤Û¤É¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»Ù½Ð¤Î·êËä¤á¤Ë¤ÏÂ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Ã¤È¹âµë¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¸½ºß¤âÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì²ÈÄí¤ò»ý¤Ã¤ÆÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÍê¤ë¤³¤È¤âÆñ¤·¤¯¡¢¸º¤êÂ³¤±¤ëÍÂ¶â»Ä¹â¤òÄ¯¤á¤Æ¤Ï¡¢·ã¤·¤¤ÉÔ°Â¤Ë²×¤Þ¤ì¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¼ýÆþ²ÈÄí¤Û¤É¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ê¡ÈÍî¤È¤··ê¡É
°å»Õ¡¢»Î¶È¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Ê¤É¡¢¼ýÆþ¤¬¹â¤¤²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤¬Àì¶È¼çÉØ¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬ÌäÂê¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë»¤·¤¤ÇÛ¶ö¼Ô¤ËÂå¤ï¤ê²ÈÄí¤ò»Ù¤¨¤ëÌò³ä¤Ï¡¢½ÅÍ×¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö²Ô¤°ÎÏ¤¬°é¤¿¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌÀ³Î¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£Æâ³ÕÉÜ¡Ö¹âÎð¼Ò²ñÇò½ñ¡ÊÎáÏÂ5Ç¯ÈÇ¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢Ã±¿È¹âÎð½÷À¤ÎÁêÂÐÅªÉÏº¤Î¨¤ÏÌó22¡ó¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»àÊÌ¸å¤ÎÀ¸³èÉÔ°Â¤¬¸²Ãø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¹â¼ýÆþÀ¤ÂÓ¤Û¤É¡¢»Ù½Ð´ÉÍý¤¬´Å¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢°ìÅÙ¾å¤²¤¿À¸³è¿å½à¤ò²¼¤²¤Ë¤¯¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ËÇÛ¶ö¼Ô¤ÎËü¤¬°ì¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢°ìµ¤¤Ëº¤µç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»àÊÌ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·Î¥º§¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢½½Ê¬¤Ê¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë½Ñ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÍýÍ³¤Ç²æËý¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥â¥é¥Ï¥é¤äDV¤ËÂÑ¤¨¤Æ·ëº§À¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë½÷À¤â¡¢·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Àì¶È¼çÉØ¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤òÁª¤Ö¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢»Ù½Ð¤Î´ÉÍý¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»Ù½Ð¤ËÍ¥Àè½ç°Ì¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¸º¤é¤¹¤Ù¤¶ÉÌÌ¤Ç¤Ê¤ó¤Î»Ù½Ð¤ò¤É¤ÎÄøÅÙ¸º¤é¤¹¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¼ýÆþ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¥ë¤ä·Ð¸³¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò»è¤ò¶¹¤á¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¼«Î©¤Ç¤¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¼é¤ëÌ¿¹Ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¸³è¿å½à¤òÍî¤È¤»¤Ê¤¤À¤ÂÓ¤Û¤ÉÀÖ»ú¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ýÆþ¤¬¹â¤á¤Î·Ð±Ä¼ÔÁØ¤ò¼ç¤Ê¸ÜµÒ¤È¤¹¤ëÉ®¼Ô¤â¡¢Èà¤é¤Î²È·×¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¼ýÆþ¤Î¸ÜµÒÁØ¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤Î´¶³Ð¤ÇÏ²Èñ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ï·¸å¤Ë»ñ»º¤¬Äì¤òÆÍ¤¯¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¹â¼ýÆþ¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢°ÂÂÙ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Áá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¡È¼«Ê¬¤ÇÀ¸¤¤ëÎÏ¡É¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¤Î¥ê¥¹¥¯ÂÐºö¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾®Àî ÍÎÊ¿
FPÁêÃÌ¤Í¤Ã¤È
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼