季節が移ろうこれからも、ファッションの酸いも甘いも知り尽くしたシャツだけは手放せない。厚みや起毛感のぬくもりを味方につけつつ、長い期間を過ごしていける安定感のある1枚を吟味。







バランス感覚がいい「厚みのある微光沢」

ツヤめきを含んだ冬素材なら、重厚になりがちな冬の装いに軽さをもたらしつつ暖もとれて一石二鳥。余白のあるゆったりサイズで、光をうけるイメージで。







無難と一線を画す「ツヤめいた黒」

黒フェイクレザージャケット／HER. リブニットレギンス／エトレトウキョウ シルバーピアス／アビステ スニーカー／Vans（Vans Japanカスタマーサポート）



ビッグポケットをあしらった、メンズライクなレザーシャツ。黒レザーの存在感を生かすため、ボトムはすっきりとしたスキニーをセレクト。シャープに見えて実はレザーという質感のコントラストで、暗色を退屈させない。





淡いピンクに箔がつく「しっとりとした輝き」

ひもベルトつきピンクベロアシャツ／MANOF 黒プリーツロングスカート／THIRD MAGAZINE 頭に巻いたブラウンスカーフ／原宿シカゴ 原宿店 シルバーイヤリング／アビステ



ヌーディな色みの落ち感ベロアを、硬派な黒のプリーツスカートで規律正しい方向へ。シャツはアウトして、あえてルーズに。とり外せるウエストひもで、シルエットのアレンジも容易い。







（コーディネートのプライスなど詳細）

【全19のスタイルとアイテム一覧】≫アウターを着ても脱いでも「どちらもいける」長く使えるトップスの選び方



