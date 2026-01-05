¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÇºÇ¤â¥¦¥Þ¤¤¥é¡¼¥á¥ó¡×¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¾ì½ê¤Ë!? ¡Ö¤ªÃÍÃÊ3000±ßÄ¶¡×¢ª¤Ç¤â¸å²ù¥¼¥í¤Ç¤¹ ÆüËÜ¤ò¡È¾å²ó¤ë¡É¤È¤³¤í¤â
¡¡³¤³°¤ËÄ¹¤¯ÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â°ìÅÙ¤ÏÌµÀ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬ÏÂ¿©¡¢¤È¤¯¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬²¤ÊÆ¤Ç¿©¤Ù¤ë¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î´¶³Ð¤Ç¤¤¤¦¤È¡Ö¤Ê¤Ë¤«¤¬·èÄêÅª¤Ë°ã¤¦¡×¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢ÃÍÃÊ¤â¹â¤¤¤¿¤á¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤Ï¤¬¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤·¤¿¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢³¤³°Ãóºß¼Ô¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¡Ö²¤½£¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÈþÌ£¤·¤¤¡×¤È¤Þ¤Ç¥¦¥ï¥µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢È¾¿®È¾µ¿¤Ç¼ÂºÝ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¡£·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢¤½¤Î¥¦¥ï¥µ¤Ï´°Á´¤ËËÜÅö¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Û¥ó¥â¥Î¤À¡Ä¤³¤ì¤¬¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÇºÇ¤â¥¦¥Þ¤¤¥é¡¼¥á¥ó¡×¶ÃØ³¤ÎÁ´ËÆ¤Ç¤¹
¡¡¤½¤ÎÅ¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ±û¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¹ñ¡¦¥¹¥í¥Ð¥¥¢¤Î¼óÅÔ¥Ö¥é¥Á¥¹¥é¥Ð¤Ç¤¹¡£¥¹¥í¥Ð¥¥¢¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¢¥Á¥§¥³¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ê¤É¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÆâÎ¦¹ñ¤Ç¡¢¥Ö¥é¥Á¥¹¥é¥Ð¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¼óÅÔ¥¦¥£¡¼¥ó¤«¤é¥Ð¥¹¤äÅÅ¼Ö¤ÇÌó1»þ´Ö¤È¤¤¤¦¶á¤µ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»ÔÆâÃæ¿´Éô¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÏÂ¡×¤È¤¤¤¦»¥ËÚ¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÅ¹¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Å¹Æâ¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÒÁØ¤Ï¤Û¤Ü¸½ÃÏ¤ÎÊý¤Ç¡¢1¿Í¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²óÉ®¼Ô¤¬ÃíÊ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¡Ê12.9¥æ¡¼¥í¡Ë¡¢È¾¥é¥¤¥¹¡Ê1.5¥æ¡¼¥í¡Ë¡¢¥Ó¡¼¥ë¡Ê3.0¥æ¡¼¥í¡Ë¡£¹ç·×17.4¥æ¡¼¥í¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤ÆÌó3200±ß¤Ç¤·¤¿¡£ÀµÄ¾°Â¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³¤³°¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦Á°Äó¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤Ï³ä¤êÀÚ¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÃíÊ¸¤«¤é10Ê¬¤Û¤É¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ñºà¤Ï¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼2Ëç¤Ë¥Í¥®¡¢¥á¥ó¥Þ¡¢¤ï¤«¤á¤È¤¤¤¦²¦Æ»¹½À®¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¥¹¡¼¥×¤ò¤Ò¤È¸ý°û¤ó¤À½Ö´Ö¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤³¤³ËÜÅö¤ËÃæ±û¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤«¡©¡×¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì£¤Ï´°Á´¤Ë»¥ËÚÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿½Ð½Á´¶¤¬¤¢¤ê¡¢É½ÌÌ¤Ë¤Ï¥é¡¼¥É¤¬Ä¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹á¤ê¤«¤é¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¿©¤Ù¤ë¤½¤ì¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¡£³¤³°¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¡Ö¤Ê¤ó¤Á¤ã¤Ã¤Æ´¶¡×¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÌÍ¤Ï»¥ËÚ¥é¡¼¥á¥ó¤é¤·¤¤²«¿§¤¤ÃæÂÀ¤Î¤Á¤Â¤ìÌÍ¤Ç¡¢¥Ä¥ë¥Ã¤È¤·¤¿¹¢¤´¤·¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢»õ±þ¤¨¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¤¬ÆüËÜ¤Ç¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»¥ËÚ¥é¡¼¥á¥ó¤è¤ê¤â¤ä¤ä³ê¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢°ãÏÂ´¶¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÆüËÜ¤Ç½Ð¤·¤Æ¤âÉáÄÌ¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤Ï»õ±þ¤¨¤È¥È¥í¥È¥í´¶¤¬Î¾Î©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì£¤â¤·¤Ã¤«¤êÀ÷¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¥é¥¤¥¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¸ý¤Ø±¿¤Ö¤È¡¢¤â¤¦²¿¤â¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´°Á´¤Ë¾¡¤Á¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤È¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤¬¥á¥ó¥Þ¤Ç¡¢³ú¤ó¤À¤È¤¤Ë¤Û¤ó¤Î¤ê¥·¥Ê¥â¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Á´ÂÎ¤Î´°À®ÅÙ¤òÂ»¤Ê¤¦¤â¤Î¤Ç¤ÏÁ´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Áí¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤¾¥é¡¼¥á¥ó¤È¸À¤Ã¤Æº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤¡¢´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤°ìÇÕ¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÎÌ¤Ç¤¹¡£¥é¡¼¥á¥ó¤ÏÊÂÀ¹¤ÇÍê¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î´¶³Ð¤À¤ÈÃæÀ¹¤¯¤é¤¤¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£È¾¥é¥¤¥¹¤â¡¢ÆüËÜ¤ÎÈ¾¥é¥¤¥¹¤Î1.5ÇÜ¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀ¹¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ªÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÅ¹¤ÏÆüËÜ¿Í¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ë¤âÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡£¡Ö²¤½£¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÈþÌ£¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤â·è¤·¤ÆÂç¤²¤µ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ì£Á¹¤Î¤Û¤«¤Ë¿ÉÌ£Á¹¤ä¾ßÌý¤â¤¢¤ê¡¢¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼¡¤ËË¬¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¼¤ÒÂ¾¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Ö¤ó¤½¤Îº¢¤Ë¤Ï¤Þ¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤Ëµ²¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ë¶ÉÌ£Á¹¤òÍê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£3000±ßÄ¶¤¨¤Ç¤â¸å²ù¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
