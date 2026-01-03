「2026年はココを磨いて」人気占い師に聞いた「幸運もキレイも手に入る」12星座別・部分美容ポイント

運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」のコーディネート法を芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南！





【PROFILE】 ぷりあでぃす玲奈

人々の未来を幸福へと導くフォーチュン・ナビゲーター。芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田の一番弟子。五星三心占いと女性ならではの美容の知識を活かした開運メイクや開運ファッションを得意とする。テレビ、ラジオ、雑誌、WEBメディアなど幅広く活躍中。著書に「ぷりあでぃす玲奈presents 幸せを導く運の磨き方」（宝島社）など。







「2026年キレイになれる」12星座別・部分美容

いよいよ2026年が幕開け。本年がみなさんにとってステキな年となることを祈っています。今回は12星座別に2026年上半期の運気と特化すべき美容法についてのお話。







2026年・力を入れたほうがいいポイント

【牡羊座】 ふくらはぎを鍛えて運気アップをはかって

【牡牛座】 美顔器やマッサージ機をお守り代わりに

【双子座】 デトックスを意識した入浴タイムが◎

【蟹座】 開運アップのポイントはまつ毛ケア

【獅子座】 丁寧な末端ケアが幸運を呼び込むカギ

【乙女座】 オレンジメイクで対人運を高めて

【天秤座】 “左右のバランス”重視のメイクがさらなる追い風に

【蠍座】 指先マッサージで血行も運気もアップ

【射手座】デコルテケアで出会い運を高めて

【山羊座】 頭皮のコリをほぐしてリフレッシュをはかって

【水瓶座】 安眠・快眠に時間とお金をかけると運気アップ

【魚座】 目元ケアに力を入れると新たなチャンスが巡ってくる予感







（ぷりあでぃすさんからの具体的なアドバイス）

