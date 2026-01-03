今年は株で勝つ！ 投資家が陥る“PERの罠”と、回避するたった一つの思考法

広義のバリュー（割安）性

PER20倍の壁――「良い会社」が高すぎる時

ビジネスモデルが秀逸で成長性が高くても、多くの場合、すでにそのビジネスモデルの優位性が株価に織り込まれています。そうなると、株価が上がりにくくなります。

このような会社は、PER（株価収益率）やPBR（株価純資産倍率）が割高になる傾向があります。日本市場では平均PERは歴史的に12〜17倍程度で推移している期間が長いです。

そのため、業種にもよりますが、PER20倍を超える水準になると、株価が割高な銘柄だと私は感じています。

「未来の割安」を買う――成長力が起こすPERのマジック

ただし、単純に指標で判断するのではなく、その会社の成長性をより深くみる必要があります。

伸び盛りで、純利益が2年後に5割伸びると考えられるような場合は、たとえ現在PER20倍と割高な水準でも、2年後にはPER13倍程度になる可能性があります（PERは「株価÷1株当たり純利益」で算出されますから、分子〈株価〉が変わらず、分母〈純利益〉が1・5倍になれば、PERが20倍から13倍になります）。

このように、現時点の指標からバリュー（割安）性を判断するだけではなく、業績の成長性を加味して広義のバリュー性を判断する必要があります。

単なる「数字合わせ」ではなく、企業の未来を現在価値に換算する。これが「広義のバリュー性」の真髄であり、投資家としての想像力が試される局面です。

「静的」な割安と「動的」な割安

通常のスクリーニングで見える現在のPERは、いわばバックミラーに映る過去の景色（確定した利益）に基づいた「静的」な数字です。

一方で、私たちが目指すべきはフロントガラス越しに未来を見る「動的」な視点です。たとえ今のPERが高くても、利益成長のスピードが速ければ、数年後の株価に対するPER（取得価格ベース）は急速に低下します。

「今の株価が高いか安いか」ではなく、「数年後の成長した姿に対して、今の株価は安いと言えるか」という時間軸を取り入れた思考を持つことで、投資対象の選択肢は大きく広がります。

