ゲーム実況者・キヨが達成した、anan史上初の歴史的快挙とは!?

『anan』創刊50周年を記念して、2020年にスタートした「anan AWARD」。10月15日にGinza Sony Parkにて開催した「anan AWARD 2025」より、キヨさんの喜びのコメントをお届けします。

独自のスタイルを貫き、ゲーム実況者として常にトップを走り、ゲームカルチャーにおいて、唯一無二の存在感を放つキヨさん。表紙に降臨した2024年10月発売号は急遽発売前重版が決定し、重版分も完売。アイドル、アーティスト以外の職種では初の歴史的快挙を成し遂げた。

ゲーム実況者として常にトップを独走中。ゲームカルチャーにおいて唯一無二の存在感を放つキヨさんが「anan AWARD 2025 絶対王者部門」を受賞。表紙に降臨した2024年10月発売のananは、表紙解禁のXのポストが瞬く間に拡散され、ネット書店では予約解禁からわずか数時間で完売状態。書店にも予約注文が入り、急遽発売前重版を決定するほど。最近では『リトルナイトメア3』のCM出演と話題が尽きない。

そんなキヨさんのスペシャル映像は、タキシードでビシッとキメながら川岸というロケーションで「じゃあ、回します」とスタート。バストアップから足元にカメラがパンすると、「逆だろ普通！ ここ、どこだよ！」と自らツッコミまくり。「昨年ananの表紙を飾らせていただき、anan史上初となる一般人が表紙で重版されるという偉業を達成しました。拍手です！ そして、絶対王者部門という今年創設された部門の初代受賞者です」と胸を張る。

https://www.youtube.com/live/3URsu8CKsSo?si=-_VjcPjUK7fFaZS2&t=3042

薔薇を持った凛々しいグラビアは、重版分も完売と話題沸騰だった。キヨさんの登場シーンは50:42から

「昨年東京ドームでワンマンイベントをしました。すごい！ この絶対王者部門をいただけたのも普段見てくださっている方や素敵なゲームのおかげです。anan AWARDをご覧の皆さん…」と話している途中に騒音にかき消されて何を言っているかわからないまま突然終わるという衝撃のオチが…！ 2分24秒の短い動画で一瞬にしてキヨさんワールドに誘えるトークスキルは、まさに絶対王者ならでは。

普段見てくださっている方やたくさんの素敵なゲームのおかげです

「昨年表紙を飾らせていただいたのですが、なんとanan史上初めて、一般人が表紙で重版されるという偉業を達成しました。拍手です！ そして『絶対王者部門』という今年新しく創設された部門の初代受賞者です。この絶対王者部門、今年で廃止らしいです。私キヨは、普段ゲーム実況をしています。ゲーム実況とはゲームをしながらおしゃべりをする、誰でもできることです。誰でもできることの頂点です。この絶対王者部門賞をいただけたのも、普段見てくださっている方やたくさんの素敵なゲームのおかげです。改めて本当にありがとうございます！」

キヨ

北海道出身。ゲーム実況者。YouTubeのチャンネル登録者数は550万人。2024年は活動15周年を記念した、東京ドームでの単独イベントを大成功させた。最近では、プレイステーション30周年や『リトルナイトメア3』のCM出演も話題に。