iPhone17¤Ï¡Ö20Ëü±ß¡×Ä¶¤Ç¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¡Ä¤½¤ì¤Ç¤â¡ÈÇã¤¦²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¿Í¡¦¤Ê¤¤¿Í¡É¤Î¶³¦Àþ¤Ï¡©³Ê°ÂSIM¤Ë¤¹¤ì¤ÐÀáÌó¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤â²òÀâ
iPhone 17¤ÏËÜÅö¤Ë¡Ö20Ëü±ßÄ¶¡×¤Ê¤Î¤«¡© ¤Þ¤º¤Ï²Á³Ê´¶¤ò³ÎÇ§
¤Þ¤º¡¢iPhone 17¤Î²Á³Ê¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Apple ÆüËÜ¸ø¼°¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥â¥Ç¥ë¡Ê¥¹¥È¥ìー¥¸¤ä»ÅÍÍ¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¿ô½½Ëü±ß¤ËÆÏ¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Pro ¤ä Pro Max ¥â¥Ç¥ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂçÍÆÎÌ¥¹¥È¥ìー¥¸ÈÇ¤òÁª¤Ö¤È¡¢ËÜÂÎ²Á³Ê¤¬20Ëü ±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢É¸½à¥â¥Ç¥ë¤äÃæÍÆÎÌ¥¹¥È¥ìー¥¸ÈÇ¤Ç¤Ï¤â¤¦¾¯¤·ÍÞ¤¨¤á¤Î²Á³ÊÀßÄê¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢20 Ëü±ß¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï»ÅÍÍÁªÂò¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÈÇã¤¦²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡É¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§
¹â³Û¥¹¥Þ¥Û¤Ë¡Ö²ÁÃÍ¡×¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¹¥Þ¥Û¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÑÅÓ¤Ç»È¤¦¿Í
¡¡Ã¼Ëö¤Î¥«¥á¥éÀÇ½¡¢½èÍýÀÇ½¡¢ÄÌ¿®Â®ÅÙ¤Ê¤É¤¬»Å»ö¤Î¸úÎ¨¤äÀ®²Ì¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Åê»ñ¤È¤·¤Æ¤Î¥ê¥¿ー¥ó¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ä¹¤¯»È¤¤Â³¤±¤ë¿Í
¡¡°ìÈÌÅª¤Ê¥¹¥Þ¥Û¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¼þ´ü¤òÄ¶¤¨¤Æ5Ç¯～7Ç¯»È¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ê¤é¡¢ÀÇ½¤ÎÎÉ¤µ¤¬¾Íè¤ÎÎô²½¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¹âÀÇ½µ¡Ç½¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤¹¤ë¿Í
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢Æ°²è»£±Æ¡¢AI½èÍý¡¢AR/VR¡¢½Å¤¤¥²ー¥à¡¢4K»£±Æ¤Ê¤ÉÍÑÅÓ¤¬¹âÅÙ¤Ê¿Í¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥Éµ¡¼ï¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦Ã¼ËöÊÝÍ´ü´ÖÃæ¤Î²ÁÃÍ°Ý»ý¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í
¡¡ÀÇ½¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤¬¹â¤¤Ã¼Ëö¤ÏÃæ¸Å»Ô¾ì¤Ç¤Î¥ê¥»ー¥ë¥Ð¥ê¥åー¤âÈæ³ÓÅªÎÉ¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÍÑÅÓ¤ä¹Í¤¨Êý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¹â³Û iPhone ¤òÁª¤Ö°ÕµÁ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÇã¤¦²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¡É¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§
µÕ¤Ë¡¢¹â³Û¥â¥Ç¥ë¤¬¤à¤·¤íÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¿Í¤Î·¹¸þ¤Ï²¼µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¹¥Þ¥Û¤òÈæ³ÓÅª¥é¥¤¥È¤Ë»È¤¦¿Í¡ÊSNS¡¦¥áー¥ë¡¦¥Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°Ãæ¿´¡Ë
¡¦ºÇ¿·µ¡Ç½¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤Û¤È¤ó¤É³èÍÑ¤·¤Ê¤¤
¡¦¥¹¥Þ¥ÛÂå¤äËÜÂÎ²Á³Ê¤Î¥³¥¹¥ÈÊ¬»¶¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¤
¡¦¥¹¥Þ¥Û¸Î¾ã¡¦Ê¶¼º¥ê¥¹¥¯¤ò²áÅÙ¤Ë°Õ¼±¤¹¤ë¿Í
¡¦ÉÑÈË¤Ëµ¡¼ïÊÑ¹¹¤ä¾è¤ê´¹¤¨¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í
¤³¤¦¤·¤¿Êý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥ß¥É¥ë¥ì¥ó¥¸¥â¥Ç¥ë¤ä°ì¤ÄÍî¤Á¤¿¥â¥Ç¥ë¤òÁª¤ó¤ÀÊý¤¬Áí¹çÅª¤ÊËþÂ´¶¤¬¹â¤Þ¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³Ê°ÂSIM ¤Ë¤¹¤ì¤ÐÀáÌó¤Ç¤¤ë¡© ÄÌ¿®Èñ¤Î¸«Ä¾¤·¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È
¥¹¥Þ¥ÛËÜÂÎ¤Î²Á³Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÄÌ¿®Èñ¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¥³¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¹âÀÇ½Ã¼Ëö¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÄÌ¿®Èñ¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤ÏÁí¥³¥¹¥È¤¬¿ó¤ß¤Þ¤¹¡£³Ê°ÂSIM¡ÊMVNO¡Ë¤ò»È¤¨¤Ð¡¢·î³ÛÎÁ¶â¤òÂçÉý¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³Ê°ÂSIM ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢Âç¼ê¥¥ã¥ê¥¢¤«¤éÈæ¤Ù¤Æ·î³Û¤¬°Â¤¯¡¢É¬Í×¤Ê¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ë·ÀÌó¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢3GB～10GB¤Î¥×¥é¥ó¤Ê¤é¿ôÀé±ßÁ°¸å¤Ç¼ý¤Þ¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢ÄÌ¿®Èñ¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÄÌ¿®Â®ÅÙ¤ÎÃÙ±ä¤ä¥µ¥Ýー¥È¤Î¸ÂÄêÀ¤Ê¤É¡¢¥È¥ìー¥É¥ª¥Õ¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¹âÂ®ÄÌ¿®¤¬É¬Í×¤ÊÍÑÅÓ¡ÊÆ°²èÇÛ¿®¡¢¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡Ë¤¬Â¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢³Ê°ÂSIM¤Ç¤â¥×¥é¥óÁª¤Ó¤ò¿µ½Å¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþÈ½ÃÇ¤Î¤¿¤á¤ÎÈ½ÃÇ¼´¡§5¤Ä¤Î»ëÅÀ
iPhone¤Î¹â³Û¥â¥Ç¥ë¤òÁª¤Ö¤«ÈÝ¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦»ÈÍÑÍÑÅÓ¤È¤ÎÀ°¹çÀ
¡¡¼«Ê¬¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤¦¤«¡¢ÍÑÅÓ¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¦Áí¥³¥¹¥È¡ÊËÜÂÎ¡ÜÄÌ¿®Èñ¡Ü°Ý»ýÈñ¡Ë¤Ç¹Í¤¨¤ë
¡¡ÄÌ¿®Èñ¤ò³Ê°ÂSIM¤Ê¤É¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¹âÀÇ½ËÜÂÎ¤Î¥³¥¹¥È¤âµöÍÆ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂÑÍÑÇ¯¿ô¡¦¼÷Ì¿¤ò¸«¹þ¤à
¡¡¸Å¤¯¤Ê¤ë¤Ë½¾¤Ã¤ÆÀÇ½Îô²½¤äOS¤Î¥µ¥Ýー¥È½ªÎ»¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»È¤¤Â³¤±¤ëÁ°Äó¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦¥ê¥»ー¥ë¥Ð¥ê¥åー¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë
¡¡Ãæ¸Å»Ô¾ì¤Ç¤Î²ÁÃÍ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤ä¤¹¤¤¥â¥Ç¥ë¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¾Íè¤Î¼êÊü¤·¤â¹ÍÎ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ê¥¹¥¯ÂÐºö¡ÊÊÝ¾Ú¡¦ÊÝ¸±¡¦ËÉ¿åÂÑÀ¤Ê¤É¡Ë
¡¡¸Î¾ã¤ä»ö¸Î¤ËÈ÷¤¨¤ÆÊÝ¸±¤äÊÝ¾Ú¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹â³Û¥â¥Ç¥ë¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¹â³Û¥¹¥Þ¥Û¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ï°ì¼ï¤Î¡Ö¼«¸ÊÅê»ñ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢É¬¤º¤·¤âÌµÂÌ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¿Í¡×¡ÖÄ¹´üÊÝÍ¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ë¿Í¡×¡ÖËÜÂÎ²Á³Ê°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤¹¿Í¡×¤Î¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
È¿ÂÐ¤Ë¡¢¥é¥¤¥ÈÍÑÅÓ¤ÎÊý¤ä¥³¥¹¥È½Å»ë¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥É¥ë¥â¥Ç¥ë¤ä°ìÀ¤ÂåÁ°¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç½½Ê¬¤ËËþÂ¤Ç¤¤ë¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³Ê°ÂSIM ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÄÌ¿®Èñ¤òÍÞ¤¨¤¿¤¦¤¨¤ÇËÜÂÎÈñÍÑ¤òÊ¬»¶¤·¡¢¥Èー¥¿¥ë¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤ëÀïÎ¬¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤È¤ÎÀ°¹çÀ¡×¤ò½Å»ë¤·¤ÆÁª¤Ö¤³¤È¤¬¡¢¸å²ù¤·¤Ê¤¤¥¹¥Þ¥ÛÁª¤Ó¤Î¥³¥Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
