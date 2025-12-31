Âç¿Í´évs»Ò¶¡´é¡ª¤½¤ì¤¾¤ì¤Î2026Ç¯¹¤È´¤±¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯
Âç¿Í´é¡¦»Ò¶¡´é¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
Âç¿Í´é¡¦»Ò¶¡´é¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´¼«Ê¬¤Î´é¤ò¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤ë¡×¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ÖÂç¿Í´é¡×¡¢¡Ö¤¢¤É¤±¤Ê¤¯¸«¤¨¤ë¡×¡Ö»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤ë¡×¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö»Ò¶¡´é¡×¡¢¤È¤¤¤¦¼«¸Ê¿ÇÃÇ¤Ç¤À¤¤¤¿¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤â¡¢ÌÂ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¼¡¤ÎÊýË¡¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤º¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´é¤ÎÎØ³Ô¤Î½Ä²£Èæ¤Ç¤¹¡£
ÍýÁÛÅª¤ÊÈæÎ¨¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö²£1¡§½Ä1.4¡×¤ÎÈæÎ¨¤Ç¡¢¤½¤ì¤è¤ê½Ä¤ÎÈæÎ¨¤¬Â¿¤¤ÎØ³Ô¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÌÌÄ¹¤À¤È¡ÖÂç¿Í´é¡×Í×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ê¡¢²£¤ÎÈæÎ¨¤¬Â¿¤¤ÎØ³Ô¤Ç¤¢¤ë´Ý´é¤Ï¡Ö»Ò¶¡´é¡×Í×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢´é¤Î¥Ñ¡¼¥ÄÇÛÃÖ¤äÌÜ¤ÎÆÃÄ§¤â´é°õ¾Ý¤Ë±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¹àÌÜ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡´é¤Î½Ä²£Èæ¡á²£1¡§½Ä1.4¤è¤ê½Ä¤ÎÈæÎ¨¤¬Â¿¤¤¢ªÂç¿ÍÅªÍ×ÁÇ¡¢¾¯¤Ê¤¤¢ª»Ò¶¡ÅªÍ×ÁÇ
¢³Û¤Î¹¤µ¡¡¶¹¤¤¢ªÂç¿ÍÅªÍ×ÁÇ¡¢¹¤¤¢ª»Ò¶¡ÅªÍ×ÁÇ
£ÌÜ¤ÈÌÜ¤Î´Ö¡¡¶¹¤¤¢ªÂç¿ÍÅªÍ×ÁÇ¡¢¹¤¤¢ª»Ò¶¡ÅªÍ×ÁÇ
¤ÌÜ¤ÎÂç¤¤µ¡¡¾®¤µ¤¤orÀÚ¤ìÄ¹¢ªÂç¿ÍÅªÍ×ÁÇ¡¢Âç¤¤¤or´Ý¤¤¢ª»Ò¶¡ÅªÍ×ÁÇ
¥³Ü¤Î¹¤µ¡¡¹¤¤¢ªÂç¿ÍÅªÍ×ÁÇ¡¢¶¹¤¤¢ª»Ò¶¡ÅªÍ×ÁÇ
¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Â¿¤¤Êý¤Î´é¥¿¥¤¥×¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÀºÌ©¤Ê´é¿ÇÃÇ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê´é¥¿¥¤¥×¤Î·¹¸þ¤ò¤ª¤ª¤Þ¤«¤Ë¤Ä¤«¤à¤³¤È¤Ç¡¢È±·¿¤ä¥á¥¤¥¯Ë¡¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤¹¤ë»þ¤Î»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
2026Ç¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡©
¼¡¤Ë¡¢2026Ç¯¤ËÏÃÂê¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¤³¤ì¤¬¥È¥ì¥ó¥É¡ª¤È¤¤¤¦¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¢¤Þ¤êÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Á°È±¤äÁ´ÂÎÅª¤ÊÄ¹¤µ¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤¨¤Æ¤â¡¢·ë¶É¤ÏÆ±¤¸È±·¿¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¤È¤¤¤¦Êý¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹¥´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤»÷¹ç¤ï¤»¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬¥Ù¥¹¥È¥Á¥ç¥¤¥¹¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»þ¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤Ê¬Å¾´¹¤·¤¿¤¤¡¢°õ¾Ý¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡ª¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤â¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°õ¾Ý¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¹¤È´¤±¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤2026Ç¯ÃíÌÜ¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡Ö¥Ï¥Ã¥·¥å¥«¥Ã¥È¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ï¥Ã¥·¥å¥«¥Ã¥È¡×¤È¤Ï¡¢90Ç¯Âå¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥¦¥ë¥Õ¥«¥Ã¥È¤ÈÎáÏÂ¤Ë¿Íµ¤¤Î´é¼þ¤ê¥ì¥¤¥ä¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¥«¥Ã¥È¤è¤ê¤â·Ú¤ä¤«¤µ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¿·Á¯¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ã¤È»×¤¤¤¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¥Õ¥§¥¶¡¼¤Ã¤Ý¤¤¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥Ù¥ê¡¼¥·¥ç¡¼¥È¤â¥È¥ì¥ó¥É¥Ø¥¢¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´é¼þ¤ê¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¿ôÇ¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢È¿ÂÐ¤Ë·é¤¯ÀÚ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¥Ü¥Ö¤Ç¥â¡¼¥É¤Ë¹¤È´¤±¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í
2026Ç¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥á¥¤¥¯¤Ï¡©
¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©2026Ç¯¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤¾²¦Æ»¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¹¥´¶ÅÙ¥á¥¤¥¯¤¬¿·Á¯¤Ê°õ¾Ý¤Ë±Ç¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢È©¤Î¼Á´¶¤ÏÆâÂ¦¤«¤é¤Î¥Ä¥ä¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÁÇÈ©´¶¤Î¤¢¤ë¥»¥ß¥Þ¥Ã¥È¡¢ÈýÌÓ¤ÏÅ¬ÅÙ¤ÊÂÀ¤µ¤ËÀ°¤¨¤é¤ì¤¿Çö¤á¤Î¥¢¡¼¥ÁÈý¤äÊ¿¹ÔÈý¡¢¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Ï¤¯¤¹¤ß¥Ô¥ó¥¯¤ä¥³¡¼¥é¥ë¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ê¤É¤Î¥ß¥å¡¼¥È¥«¥é¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤é¤º¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ê¥Ã¥×¤Ï¥³¡¼¥é¥ë¤ä¥Ù¡¼¥¸¥å¥Ô¥ó¥¯¤Ë¥Ä¥ä¤ò¥ª¥ó¤·¤¿¤ê¡¢±Æ¿§¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç¼«Á³¤Ë¥ê¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤òÊäÀµ¤¹¤ë¥á¥¤¥¯¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Á¡¼¥¯¤¬¼çÌò¤Î¥á¥¤¥¯¿Íµ¤¤âÅöÊ¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ËË¤Ë´Ý¤¯Æþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Î©ÂÎ´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¹ü³Ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥·¥§¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¸ú²Ì¤ÎÆÀ¤é¤ì¤ë¥Á¡¼¥¯¤ÎÅÉ¤êÊý¤¬ÆÃÄ§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡¢¿Íµ¤¤ÎÂ¿¹¬´¶¥á¥¤¥¯¤ò¤Ä¤¤Ä¤á¤¿¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢¹¤È´¤±¤¿°õ¾Ý¤ËºÌ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»÷¹ç¤ï¤»¿§¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Æ¼«Á³¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¡¢¹¤È´¤±¥á¥¤¥¯¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Âç¿Í´é¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î2026Ç¯¹¤È´¤±¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯
Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤òÉõ°õ¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢·Ú¤ä¤«¤µ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤ÆÃÎÅª¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¹¤È´¤±¤ë¤Î¤¬2026Ç¯¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
½Å¤¤Á°È±¤ÏÂç¿Í´é¤µ¤ó¤Ë¤Ï»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥Ð¥ó¥°¤ò¾¯¤·¼Ð¤á¤Ë¼«Á³¤ËÎ®¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ²¼¤Ë¤ª¤í¤»¤Ð¡¢¥â¡¼¥É¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£
¼ª²£¤Ë¾¯¤·¤Õ¤¯¤é¤ß¤ò¤â¤¿¤»¤Æ¤¢¤´¼þ¤ê¤Î¤¯¤Ó¤ì°ÌÃÖ¤òÄ´À°¤·¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡ª
È©¤Î¼Á´¶¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÆ«´ïÈ©¤¬2026Ç¯É÷¡£
¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Ï¡¢ÌÜÉý¹¤á¤Ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤òÅÉ¤ê¡¢ÌÀ¤ë¤á¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç¤Þ¤Ö¤¿¤Î¾å²¼¤ò¤°¤ë¤Ã¤È°Ï¤ó¤Ç¡¢Äù¤á¿§¤Ï¥¢¥¤¥é¥¤¥óÉ÷¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ä²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤â¿·Á¯¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£
ËË¤Î³°Â¦¤Ë¤Ï¥·¥§¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ã¤Ý¤¤¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥Á¡¼¥¯¤òÆþ¤ì¡¢ËË¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë²£Ä¹¤Ë·ì¿§´¶¥ì¥Ã¥É¤Î¥Á¡¼¥¯¤ò½Å¤Í¤ë¤Î¤âÂç¿Í´é¤µ¤ó¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¡£
¥ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¼«Á³¤Ê¤¯¤¹¤ß¥Ô¥ó¥¯¤ä²¦Æ»¥³¡¼¥é¥ë¤Ç¼«Á³¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£¥ê¥Ã¥×¤Î±¢±Æ¥é¥¤¥Ê¡¼¤â¼«Á³¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
»Ò¶¡´é¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î2026Ç¯¹¤È´¤±¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯
²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤Ä¤Ä¤â´é¤Î´Ý¤µ¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¥¨¥¢¥ê¡¼´¶¤Î¤¢¤ë´é¼þ¤ê¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¥ì¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¸ª¤«¤é¾¯¤·²¼¤Ë¤½¤í¤¨¤Æ¡¢³Ü²¼¤Î¤¯¤Ó¤ì¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¥Ï¥¤¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ê¥¦¥ë¥Õ¤Çº£¤Ã¤Ý¤¯¹¤È´¤±¤¿°õ¾Ý¤Ë¡ª
È©¤Î¼Á´¶¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê²¦Æ»¥Ä¥äÈ©¤¬2026Ç¯¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¡ý
Âç¿Í´éÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ÏÌÜÉý¹¤á¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤á¤Î¤¯¤¹¤ß¥Ô¥ó¥¯¤Ê¤É¤ÇÌÜ¤Î¾å²¼¤ò°Ï¤ó¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òÌÜÆ¬¤ÎÆâÂ¦¤È²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Ë¤¤¤ì¤ë¤È¤è¤ê¤¤¤¤¤¤¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë¡£
¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ÏÌÜ¿¬¤ËºÙ¤¯Æþ¤ì¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤Î¥«¡¼¥ë¥¡¼¥×¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ò¶¯Ä´¡£
¥Á¡¼¥¯¤Ï¡¢ËË¤Î³°Â¦¤Ë¥·¥§¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤òÆþ¤ì¡¢¾¯¤·ÆâÂ¦¤Ë¤Ê¤Ê¤á¤Ë·ì¿§¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Á¡¼¥¯¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬2026Ç¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
¥ê¥Ã¥×¤Ï·ì¿§¥Ô¥ó¥¯¤ä¥³¡¼¥é¥ë¥Ô¥ó¥¯¤Ë¥Ä¥ä´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤è¤ê·ò¹¯Åª¤Ê¹¥´¶ÅÙ¥á¥¤¥¯¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Î¤¬»Ò¶¡´é¤µ¤ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
2026Ç¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£´é¤Î¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤Ä»÷¹ç¤ï¤»¤Î¥³¥Ä¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª