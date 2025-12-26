「to feel at home」の意味は？居心地よく感じるときに使うフレーズ！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「自分の居場所だと感じる」でした！

ある環境において、自分の家にいるように居心地よく感じるときに使うフレーズなので、「くつろぐ」や「心を和ませる」というニュアンスも含みます。

「To not feel at home」（否定形）のときは、ある場所で「違和感を覚える」というニュアンスとなりますよ。

「I moved to New York several years ago and I don’t intend on returning to Japan. I feel at home in America.」

（数年前にニューヨークに引っ越して、日本に帰るつもりはないよ。アメリカのほうがしっくりくる）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。