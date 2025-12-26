【針貝 有佳】高市総理「働いて働いて」発言がデンマークで波紋…「危険な兆候」ジャーナリストも指摘のワケ

日本から遠く彼方、北欧のデンマークにも、高市早苗新総理の声が届いている。「私自身がワークライフバランスという言葉を捨てます。働いて、働いて、働いて、働いて、働いてまいります」という高市新総理の所信表明演説は、デンマークのニュースでも大々的に取り上げられた。

デンマーク公共放送DRの記事のタイトルは「日本の首相の睡眠時間は最長4時間」、有名ポッドキャストの番組タイトルは「3時間睡眠で十分」。日本人の長時間労働、仕事と子育ての両立の難しさ、少子化、過労死リスク、勤務時間中の仮眠や通勤電車で寝ている人などを描写する内容だった。

私が暮らす北欧デンマークの人びとは、4時に帰宅する国民である（参照『デンマーク人はなぜ４時に帰っても成果を出せるのか』（PHPビジネス新書））。首都コペンハーゲンはワークライフバランスを実現する都市1位にも選ばれてもいる。そんなデンマーク国民に、高市新総理のスピーチは大きな衝撃を与えた。

デンマーク人たちが受けた衝撃

ある日、コペンハーゲン郊外にあるいつものシェアオフィスに行くと、組織開発コンサルタントのスティーネ・ニールセンが話しかけてきた。「あのポッドキャスト、聞いた？ビックリしたんだけど、本当なの……？」と。彼女はポッドキャストで取り上げられていた高市新総理のスピーチや日本の様子に、驚きを隠せないようだった。

どう感じたかと聞くと「信じられない……！睡眠不足で、大丈夫なの？（直訳すると『どうやってヒトとして機能できるの？』）」と、目をまるくしている。

スティーネによれば、一般的に、デンマーク社会には、ヒトが生きるうえでまず大切なのは「睡眠・食事・運動」であるという常識がある。大半のデンマーク人は、仕事のために全てを捧げるという発想はなく、心身の健康があってこそ仕事ができると考える。さらに、多くのデンマーク人は労働時間と生産性は比例するという考え方をしない。スティーネも「休んで仕事を俯瞰して眺める時間を持った方が、結果的に生産性は高まる」と指摘する。スティーネだけでなく、このように考えるデンマーク人は意外と多い。

日本文化をよく知るデンマーク人たちは？

一方、日本をよく知るデンマーク人は違う反応を見せる。日本を舞台に映画を撮影している映画監督キャスパー・アストラップ・シュローダーは、新政権発足のタイミングでの深夜出勤について「新政権のために深夜に呼び出されて仕事できることを誇りに感じている部分もあるのでは？」と、必ずしもネガティブには捉えていない。

日本で暮らすデンマーク人ジャーナリストのラウリツ・シュルツにも、日本人のメンタリティが理解できる。だが、そのような働き方が健康的なワークとライフのバランスを生み出すとは思っていない。彼もスティーネ同様、いい人生を送るためには、睡眠と余暇が不可欠であると考える。

ラウリツは日本人女性と結婚して大阪に暮らし、デンマークのメディアに記事を書きながら、大阪大学でデンマーク語の講師をしている。彼は「献身的に働くことに喜びを感じる日本人の気質は、決して悪いことだけではない」と言う。だからこそ、日本人の価値観のニュアンスを感じることなく、「外」から日本の報道をする海外メディアについては批判的である。

だが、ラウリツはこうも指摘する。「日本社会は急速な少子高齢化という大きな課題を抱えている。仕事と育児を両立しやすい職場環境がなければ、少子化はさらに深刻化する。日本社会の働き方が変わらなければ、他のどんな対策に取り組んだとしても、日本が少子化問題を解決することはできないだろう」

たしかに、働き方改革をせずに、日本社会はどうやって少子化問題を乗り越えるのだろう。長時間労働が常態化していると、出会いやデートのための時間をつくるのも難しい。家事育児と仕事の両立も困難だし、家族が日常的に一緒に過ごす時間を持つことだって難しい。その意味では、少子化対策と「働きたい改革」を同時に推進するのは無茶がある、と言わざるを得ない。

「危険な兆候」ジャーナリストの指摘

では、「働き方」を研究テーマにしているデンマーク人ジャーナリストは、どう考えるのだろうか。デンマークの良質な人気メディア「ゼットランド（Zetland）」の共同創業者であるジャーナリストのへコン・モスベックにインタビュー取材した。最近、彼は「時間の使い方を最適化し、最高の仕事をする方法」をテーマにした本『Vågne timer（直訳: 目覚めている時間）』を出版し、国内外で脚光を浴びている。

デンマークにも、野心と情熱を持って仕事三昧の日々を送る人は一定数存在する。起業家・クリエイター・経営者・管理職などに多いタイプである。ヘコンもまた、がむしゃらに働く仕事人間だった。だが、働きすぎで身体に不調を来たし、救急車で病院に運ばれた。それ以来、働き方を見直し、今では働き方や生き方についての講演活動を行っている。

ヘコンに高市新総理のスピーチや法改正の提言について説明すると「それはちょっと危険な兆候だね」というコメントが返ってきた。その理由を尋ねると「そもそも『仕事の生産性が労働時間に比例する』という発想には、疑問を持った方がいい。通常、最高の成果を生み出すのは、いいアイデアだ。いいアイデアというのは、たいていの場合、長時間労働ではなく、適度な休息から生まれる」と説明する。（デンマーク人の休みについての考え方は『デンマーク人の休む哲学』（大和書房）を参照）

ヘコンはまた「どんな仕事にも全力で取り組むなんて現実的に無理」と指摘したうえで、成功者ほど「全力で取り組むタスク」と「手を抜くタスク」の濃淡をつけて仕事していると説明する。いい音楽には休符やハーモニーがあるように、仕事も力加減を調整して変化をつけた方が、結果として「いい仕事」ができるというのだ。

重要な局面では、集中力を発揮して、猛烈に仕事に取り組んだっていい。だが、その後は必ず「休息」を取って、バランスを取り戻す。一定期間を全力で走ったら、ちょっとスピードをゆるめてステップを踏んだり、歩いてみたりする。そして、充電を溜めておいて、いざというタイミングが来たら再び全力で走り出すのだ。

