【ブルアカらいぶ！クリスマスぱーてぃー計画！SP】 12月20日19時～ 配信

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」の新情報が公開された。

今回の配信では「ツクヨ（ドレス）」と「ミチル（ドレス）」の実装が告知され、これに合わせてイベント「不忍ノ道～ファッションショー警護任務の巻～」の開催が決定。限定生徒を入手できるガチャ「リコレクト募集」も告知された。

また、様々なグッズ情報も公開され、北海道にて2026年2月4日より開催される「2026さっぽろ雪まつり」への参加も決定した。今年もアロナとプラナの雪像が登場する。そのほか、各種キャラクターソング「青春あんさんぶる」や、過去に開催されたイベント「魔法少女ヘヴィキャリバー～エラの野望と正義の資格～」の挿入歌を収録したCDの販売情報もアナウンス。さらに、幕張メッセにて開催予定の5周年記念イベントの情報も多数公開となった。

