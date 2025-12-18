関東はこの先、短い周期で天気が変わり、雨の降る日はザッと降り方の強まることがありそうです。気温は平年より高い傾向で、極端な寒さが続くことはない見込みですが、それでもしっかりとした寒さ対策は必要です。

21日(日)と25日(木)クリスマスは広い範囲で雨

関東はこの先、短い周期で天気で変わるでしょう。

明日19日(金)は広く晴れますが、明後日20日(土)は前線を伴った低気圧が関東に近づくため、天気は下り坂です。夜のはじめごろから雨が降り始め、次第に雨の範囲が広がるでしょう。

21日(日)は広く雨が降り、南部では本降りとなりそうです。沿岸部を中心に風が強まり、横殴りの雨となるため、大きめのしっかりとした傘が必要です。

22日(月)と23日(火)は日差しがありそうです。





高温に関する早期天候情報 発表

気象庁は今日18日、関東甲信を含む広い地域に「高温に関する早期天候情報」を発表しました。これは、その地域で、その時期としては10年に一度レベルの高温が予想されるときに発表されるものです。

関東甲信では、12月24日ごろからかなりの高温が予想されています。

年末年始の天気・気温は?

26日(金)以降は、平野部では晴れる日が多く、大掃除もはかどりそうです。大晦日も広く晴れる見込みです。

一方、北部の山沿いでは28日(日)ごろは寒気の影響を受けて雪が降るでしょう。さいたまなど内陸でも雪となる可能性があります。帰省や旅行で峠越えの移動を予定をしている方は、路面状況の変化に注意してください。

気温は平年と比べると高い予想ですが、それでもしっかりとした寒さ対策が必要です。体調を崩さないよう、気をつけてお過ごしください。



気象庁が今日18日発表した最新の1か月予報によりますと、年明け以降の気温は、ほぼ平年並みの予想ですが、冬型の気圧配置が強まる可能性もあります。寒気が流れ込んで真冬並みの寒さとなる可能性もありますので、年始も寒さへの備えが必要です。