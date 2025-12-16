【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円



先週のまとめ

強い買いの圧力とレンジの切り上げを明確に示した。直近の高値圏を突破し、12月15日には8.6612円の高値を記録した。これは週間で約0.12円（約1.4%）の上昇であり、相対的に高いボラティリティの中で上昇トレンドを維持したことを意味する。



テクニカル分析

- **レジスタンス**: 8.66-8.67 8.70（12月15日の高値8.6612円）

- **サポート**: 8.60 8.58-8.59

RSI (14) 高値を更新したことにより、RSI（期間14）は70を上回る過熱水準に達していたと推定

MACD MACDラインはシグナルラインを上回り、強い上昇モメンタムが継続

明確な上昇トレンド 2025年を通じて、メキシコペソ円は安値を切り上げ、高値を更新し続ける強力な上昇トレンドを維持



今週のポイント

メインシナリオ、高金利魅力による上昇継続と8.70円への到達

今週のメキシコ中銀の利下げ、日銀の利上げは織り込み済み。圧倒的な金利差があり、テクニカル的に8.60円のサポートが機能し、上昇モメンタムが再燃する。

代替シナリオ 短期的な調整深化と高値レンジでの揉み合い

メキシコのインフレや政治・財政的な懸念が表面化。



今週の主な予定と結果



メキシコ

12/19 04:00 メキシコ中銀政策金利 （12月） 予想 7.0% 前回 7.25% （オーバーナイト・レート）

