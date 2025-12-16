この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

60歳の女性が、YouTubeチャンネル「となりの人生 〜密着TV〜」の動画に出演。新宿・歌舞伎町のホテル街で「立ちんぼ」をする理由と、その背景にある壮絶な人生について赤裸々に語った。



女性は普段、工場で働きながら、週に3、4回ほど歌舞伎町に立ち、客引きをしているという。しかし、「正直今、景気悪いんで」「一日一人いたらいい方です」と語るように、客がつかまらない日も多いのが現実だ。それでもこの仕事を続ける理由については「お金が足りないから」と明かす。その主な使い道は、ホストクラブに通うための「推し活」費用だった。



もともと20歳の頃からホスト遊びをしていたという女性。現在の担当ホストには7ヶ月ほど通っており、月に12〜13万円を使うこともあるという。その費用を捻出するため、この仕事を続けている。



また、動画では過去に働いていた風俗店の過酷な実態も告白。その店は悪質な「ぼったくり」の店で、客からは20万円もの大金を取ることもあったが、女性さん自身の取り分は「4千円しかならなかった」という。さらに、その店がヤクザの経営だったことも明かし、「怖かったから辞めた」と当時の心境を語った。



様々な仕事を転々とし、60歳になった今も働き続ける女性。「若い頃にお金あって貯金しとけばよかった」と後悔を口にしつつも、現在の楽しみは「推しに会うこと」と断言。厳しい現実の中でも自分の“生きがい”を見つけ、力強く生きる彼女の姿が映し出されている。