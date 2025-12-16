この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

60歳の女性が、YouTubeチャンネル「となりの人生 〜密着TV〜」の動画に出演。新宿・歌舞伎町のホテル街で「立ちんぼ」をする理由と、その背景にある壮絶な人生について赤裸々に語った。

女性は普段、工場で働きながら、週に3、4回ほど歌舞伎町に立ち、客引きをしているという。しかし、「正直今、景気悪いんで」「一日一人いたらいい方です」と語るように、客がつかまらない日も多いのが現実だ。それでもこの仕事を続ける理由については「お金が足りないから」と明かす。その主な使い道は、ホストクラブに通うための「推し活」費用だった。

もともと20歳の頃からホスト遊びをしていたという女性。現在の担当ホストには7ヶ月ほど通っており、月に12〜13万円を使うこともあるという。その費用を捻出するため、この仕事を続けている。

また、動画では過去に働いていた風俗店の過酷な実態も告白。その店は悪質な「ぼったくり」の店で、客からは20万円もの大金を取ることもあったが、女性さん自身の取り分は「4千円しかならなかった」という。さらに、その店がヤクザの経営だったことも明かし、「怖かったから辞めた」と当時の心境を語った。

様々な仕事を転々とし、60歳になった今も働き続ける女性。「若い頃にお金あって貯金しとけばよかった」と後悔を口にしつつも、現在の楽しみは「推しに会うこと」と断言。厳しい現実の中でも自分の“生きがい”を見つけ、力強く生きる彼女の姿が映し出されている。

YouTubeの動画内容

00:44

なぜ歌舞伎町に立っているのか
01:34

普段の仕事と収入について
03:06

悪質な風俗店での壮絶な経験
07:13

稼いだお金の使い道は「ホスト」
12:53

60歳という年齢について思うこと

チャンネル情報

となりの人生 〜密着TV〜

YouTube チャンネル登録者数 6070人 27 本の動画
生まれ持ったもの、時代の流れ、決断した一歩。 何かがほんの少し違ったら、 あなたが歩んでいたかもしれない「となりの人生」を紹介します。 取材依頼はこちらまで↓ ・代表サカモトのX (https://x.com/tokudanonikki)
