【ねこ漫画】寝た子を起こさないで…静寂を切り裂く突然の爆音！「あの音」に反応する猫たちの姿が愛らしい【作者に聞く】
茶トラの「ミル」、白黒ハチワレの「ポッちゃん」、黒猫の「朔ちゃん」の3匹の猫の世話を焼く日々を描いた漫画が注目を浴びている藤緒ミルカ(@mirumirupakupa1)さん。公式トップブロガーとして認定されているアメーバブログやX(旧Twitter)に漫画を投稿している一方、ウォーカープラスでも人気の漫画を紹介している。今回は、毎年夏に見られる藤緒家の珍景(!?)を描いた漫画をお届け。さらに作者の藤緒ミルカさんにも、本作について話を聞いた。
「猫たちは、基本的に突発的な物音には全部反応します」と話す、作者の藤緒ミルカさん。本作「午後の静寂を破るあの音」には、夏の風物詩である「あの音」に反応する猫たちの様子が描かれている。藤緒さんによると「人間には慣れている音でも、急に聞こえる音には大きくても小さくても敏感です」とのことで、「大きい音ではドライヤーや掃除機、小さい音では郵便受けに郵便物が差し込まれる音にも反応します」と、普段の猫たちの様子を語る。
猫ちゃんたちは、音自体に好き嫌いはないようだが、「好きなものが連想できる音」はあるという。藤緒さんは「ダントツでカリカリ(猫用ドライフード)の音です！」と話し、「我が家はダイエットしたほうがいい猫がいるので、カリカリは1日分を計ってタッパーに入れているんですが、そのタッパーの蓋をあける音…というか、蓋を開けようとタッパーを持ったときの中身が揺れる音、もうおいしい予感がするすべてが多分『好き』なんだと思います」と教えてくれた。
ちなみに、藤緒さんが苦手な「猫ちゃんたちが発する音」もあるという。
ソファーや床をバリバリやる音にはもう慣れたという藤緒さんだが、「嫌なのは、吐く前兆のあの『けこっ、けこっ』という音」だと語る。猫を飼っている人なら誰しも共感できるエピソードが満載のこのシリーズを、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：藤緒ミルカ(@mirumirupakupa1)
