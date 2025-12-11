ドコモ一筋20年以上！ドコモから楽天モバイルへ乗り換えた結果がヤバかった
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
IT系現役会社員のネコさや氏が、自身のYouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」で「ドコモ一筋20年以上！ドコモから楽天モバイルへ乗り換えた結果がヤバかった」と題した動画を公開。ドコモ歴20年以上の母親と、自身（ドコモ歴半年）の体験をもとに、楽天モバイルへの乗り換えで感じたメリット・デメリットを正直にレビューした。
動画では、乗り換えで感じた最も大きなメリットとして「料金がとにかく安くなった」点を挙げている。ネコさや氏の母親は、ドコモ時代は長期割引を適用しても月額約1,600円だったが、楽天モバイルでは家族割やシニア割のポイント還元を含めると実質858円となり、支払いがほぼ半額になったという。年間では約9,000円の節約となり、その価格差は大きいと指摘した。また、スマホの乗り換えによって「ドコモ光」のセット割に縛られる必要がなくなり、より安価な光回線「とくとくBB光」へ変更したことで、通信費全体をさらに削減できたと語る。
次に、通信速度の満足度が高いこともメリットとして挙げた。ネコさや氏が平日12時台の混雑時に速度を計測したところ、ドコモの「irumo」が下り2.8Mbpsだったのに対し、楽天モバイルは4.8Mbpsと、より速い結果になった。「外出先で動画を見てもサクサク再生できる」と、その快適さを評価している。
一方で、デメリットとして「屋内や地下、田舎の電波が悪い」点を指摘。実際にトンネル内や伊豆の山道、沼津の観光地などで圏外になり困った経験を明かした。対策として、自身はmineoのドコモ回線をサブ回線として契約しているという。自然が多い場所へ行く機会が多いユーザーは注意が必要だと述べた。
ネコさや氏は、これらのメリット・デメリットを総合的に評価し、自身の母親は「楽天モバイルへ乗り換えても困ったことは全くない」と話していることを紹介。電波の弱点はあるものの、料金の安さ、通信速度、ポイントの貯まりやすさなど多くのメリットがあり、ドコモ長期ユーザーでも乗り換える価値は十分にあると結論付けた。
チャンネル情報
IT系の会社で働く現役会社員です。パソコン選定~設定~サポートまで1,500台以上の経験を生かし、パソコンやITに関する基礎知識から最新情報までわかりやすく発信していくチャンネルです。設定手順だけでなく「なぜその設定をするのか」も丁寧に解説し、自力でトラブル解決できる力が身につきます。