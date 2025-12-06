TVアニメ『多聞くん今どっち！？』2026年1月3日（土）25時放送決定！大人気アイドルF/ACEのライブシーン初公開のPV第2弾解禁！
累計発行部数が160万部を突破し（※電子書籍含む）、「このマンガがすごい！2023」でオンナ編第9位、「次にくるマンガ大賞2023」コミックス部門6位にランクインするなど、今最も注目を集める少女マンガ「多聞くん今どっち！？」（白泉社「花とゆめ」で連載中）がついに2026年1月より放送開始！このたび、TVアニメ『多聞くん今どっち！？』の放送日が決定！さらに、待望のPV第2弾も解禁となった。
TVアニメ『多聞くん今どっち！？』は、主人公の高校生・木下うたげが家事代行のバイトで、推しの大人気アイドル・F/ACE（フェイス）の福原多聞くんの家を担当するところから物語が始まる、ハイテンション推し活ラブコメディ。セクシー＆ワイルドなアイドルの本性が、実はジメジメ陰キャというギャップを持つ多聞くんと、そんな自己肯定感が低い彼を「多聞くんは神！！」と全力でサポートするうたげのドタバタな日常は、推しを持つ全ての人が共感必至。
解禁されたPV第2弾では、F/ACEを共に推す友人による「推しがファンの女とプライベートで会ってるとこ、パパラッチされたら…抹殺しよ♪」という一言に、木下うたげが思わず動揺するシーンからスタート。というのも、うたげはハウスキーピングのバイトで、推しであるF/ACEのセクシー＆ワイルド担当 福原多聞くんの自宅を担当しているからだ。アルバイトで偶然推しの自宅に派遣されたうたげだったが、“ファンの期待に応えたい”と、完璧を求めすぎて落ち込みがちな多聞くんに対しても、全力で多聞くんの尊さを語り、支える。彼のキラキラアイドルであるオンの姿と、ジメジメなオフの姿のギャップに翻弄されつつも、うたげはひたむきに多聞くんを推す。
さらに、F/ACEの坂口桜利、橘 敬人、石橋ナツキ、甲斐倫太郎も、それぞれの魅力が映像の中で存在感を放つ。PVで一部公開されたライブシーンからは、彼らのパフォーマンスへのこだわりや圧巻のステージの片鱗が伺える仕上がりとなっている。この冬、“推し”を持つ人なら必ず心を掴まれるTVアニメ「多聞くん今どっち！？」の放送が待ちきれない！
●作品情報
TVアニメ「多聞くん今どっち！？」
2026年1月3日(土)25:00〜 TOKYO MX・BS11／各配信サービスにてスタート！
U-NEXT、アニメ放題では2026年1月1日(木)0:00 〜 地上波先行・最速配信！
＜イントロダクション＞
累計発行部数160万部突破！
話題の少女漫画『多聞くん今どっち！？』がついにTVアニメ化！
推しに人生を捧げる高校生・木下うたげは、大人気アイドルF/ACEの
メンバー福原多聞くんを全力応援中。
ある日、推しに貢ぐ資金を稼ぐため家事代行のバイトで向かった先は――
まさかの推しの家！？
そこで出会ったのは、ステージ上でのセクシー＆ワイルドな姿とは真逆な、
ジメジメ陰キャで自己肯定感ゼロの多聞くんだった――！
推しの衝撃的な“裏の顔”に戸惑いながらも、彼を推したい気持ちは
止められない。
そして、ジメジメな多聞くんにもなぜかトキメキが止まらなくて…！？
笑えて共感！きゅんきゅん悶えて、沼落ち確定！
ハイテンション推し活ラブコメディ爆誕！！！
【原作】
師走ゆき「多聞くん今どっち！？」（白泉社「花とゆめ」連載）
【スタッフ】
監督：永岡智佳
シリーズ構成・脚本：永井千晶
キャラクターデザイン・総作画監督：伊東葉子
アニメーション制作：J.C.STAFF
総作画監督：千葉 充
露木愛里
プロップデザイン：藤井萌依
音楽：大間々 昂
田渕夏海
美術監督：余 力
CGディレクター：門間絢香
ライブCG協力：サンジゲン
2Dデザイン：吉垣 誠
撮影監督：青胗風香
色彩設計：木村美保
編集：瀧川三智（REAL-T）
音響監督：大寺文彦
音響効果：西 佐知子
音響制作：田中理恵
主題歌：F/ACE
製作：松竹・キングレコード・白泉社
【キャスト】
木下うたげ：早見沙織
福原多聞：波多野 翔
坂口桜利：千葉翔也
橘 敬人：畠中 祐
石橋ナツキ：天粼滉平
甲斐倫太郎：長岡龍歩
藤田 渉：水中雅章
白石 泉：本田貴子
結菜：福積沙耶
莉子：平山ゆりか
木下ほまれ：佐々木瑠奈
木下やまと：七瀬彩夏
●音楽情報
「Eyes On You」
F/ACE（福原多聞・坂口桜利・橘 敬人・石橋ナツキ・甲斐倫太郎／
CV.波多野翔・千葉翔也・畠中 祐・天粼滉平・長岡龍歩）
配信はこちら
https://tamon-anime.lnk.to/EyesOnYou
https://youtu.be/IxPwSR418C
「F/ACE OFF」
F/ACE（福原多聞・坂口桜利・橘 敬人・石橋ナツキ・甲斐倫太郎／
CV.波多野翔・千葉翔也・畠中 祐・天粼滉平・長岡龍歩）
配信はこちら
https://tamon-anime.lnk.to/FACEOFF
©師走ゆき・白泉社／多聞くん今どっち！？製作委員会
