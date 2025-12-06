TVアニメ『多聞くん今どっち！？』2026年1月3日（土）25時放送決定！大人気アイドルF/ACEのライブシーン初公開のPV第2弾解禁！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

累計発行部数が160万部を突破し（※電子書籍含む）、「このマンガがすごい！2023」でオンナ編第9位、「次にくるマンガ大賞2023」コミックス部門6位にランクインするなど、今最も注目を集める少女マンガ「多聞くん今どっち！？」（白泉社「花とゆめ」で連載中）がついに2026年1月より放送開始！このたび、TVアニメ『多聞くん今どっち！？』の放送日が決定！さらに、待望のPV第2弾も解禁となった。

TVアニメ『多聞くん今どっち！？』は、主人公の高校生・木下うたげが家事代行のバイトで、推しの大人気アイドル・F/ACE（フェイス）の福原多聞くんの家を担当するところから物語が始まる、ハイテンション推し活ラブコメディ。セクシー＆ワイルドなアイドルの本性が、実はジメジメ陰キャというギャップを持つ多聞くんと、そんな自己肯定感が低い彼を「多聞くんは神！！」と全力でサポートするうたげのドタバタな日常は、推しを持つ全ての人が共感必至。

解禁されたPV第2弾では、F/ACEを共に推す友人による「推しがファンの女とプライベートで会ってるとこ、パパラッチされたら…抹殺しよ♪」という一言に、木下うたげが思わず動揺するシーンからスタート。というのも、うたげはハウスキーピングのバイトで、推しであるF/ACEのセクシー＆ワイルド担当 福原多聞くんの自宅を担当しているからだ。アルバイトで偶然推しの自宅に派遣されたうたげだったが、“ファンの期待に応えたい”と、完璧を求めすぎて落ち込みがちな多聞くんに対しても、全力で多聞くんの尊さを語り、支える。彼のキラキラアイドルであるオンの姿と、ジメジメなオフの姿のギャップに翻弄されつつも、うたげはひたむきに多聞くんを推す。

さらに、F/ACEの坂口桜利、橘 敬人、石橋ナツキ、甲斐倫太郎も、それぞれの魅力が映像の中で存在感を放つ。PVで一部公開されたライブシーンからは、彼らのパフォーマンスへのこだわりや圧巻のステージの片鱗が伺える仕上がりとなっている。この冬、“推し”を持つ人なら必ず心を掴まれるTVアニメ「多聞くん今どっち！？」の放送が待ちきれない！

●作品情報

TVアニメ「多聞くん今どっち！？」

2026年1月3日(土)25:00〜 TOKYO MX・BS11／各配信サービスにてスタート！

U-NEXT、アニメ放題では2026年1月1日(木)0:00 〜 地上波先行・最速配信！

＜イントロダクション＞

累計発行部数160万部突破！

話題の少女漫画『多聞くん今どっち！？』がついにTVアニメ化！

推しに人生を捧げる高校生・木下うたげは、大人気アイドルF/ACEの

メンバー福原多聞くんを全力応援中。

ある日、推しに貢ぐ資金を稼ぐため家事代行のバイトで向かった先は――

まさかの推しの家！？

そこで出会ったのは、ステージ上でのセクシー＆ワイルドな姿とは真逆な、

ジメジメ陰キャで自己肯定感ゼロの多聞くんだった――！

推しの衝撃的な“裏の顔”に戸惑いながらも、彼を推したい気持ちは

止められない。

そして、ジメジメな多聞くんにもなぜかトキメキが止まらなくて…！？

笑えて共感！きゅんきゅん悶えて、沼落ち確定！

ハイテンション推し活ラブコメディ爆誕！！！

【原作】

師走ゆき「多聞くん今どっち！？」（白泉社「花とゆめ」連載）

【スタッフ】

監督：永岡智佳

シリーズ構成・脚本：永井千晶

キャラクターデザイン・総作画監督：伊東葉子

アニメーション制作：J.C.STAFF

総作画監督：千葉 充

露木愛里

プロップデザイン：藤井萌依

音楽：大間々 昂

田渕夏海

美術監督：余 力

CGディレクター：門間絢香

ライブCG協力：サンジゲン

2Dデザイン：吉垣 誠

撮影監督：青胗風香

色彩設計：木村美保

編集：瀧川三智（REAL-T）

音響監督：大寺文彦

音響効果：西 佐知子

音響制作：田中理恵

主題歌：F/ACE

製作：松竹・キングレコード・白泉社

【キャスト】

木下うたげ：早見沙織

福原多聞：波多野 翔

坂口桜利：千葉翔也

橘 敬人：畠中 祐

石橋ナツキ：天粼滉平

甲斐倫太郎：長岡龍歩

藤田 渉：水中雅章

白石 泉：本田貴子

結菜：福積沙耶

莉子：平山ゆりか

木下ほまれ：佐々木瑠奈

木下やまと：七瀬彩夏

●音楽情報

「Eyes On You」

F/ACE（福原多聞・坂口桜利・橘 敬人・石橋ナツキ・甲斐倫太郎／

CV.波多野翔・千葉翔也・畠中 祐・天粼滉平・長岡龍歩）

配信はこちら

https://tamon-anime.lnk.to/EyesOnYou

https://youtu.be/IxPwSR418C

「F/ACE OFF」

F/ACE（福原多聞・坂口桜利・橘 敬人・石橋ナツキ・甲斐倫太郎／

CV.波多野翔・千葉翔也・畠中 祐・天粼滉平・長岡龍歩）

配信はこちら

https://tamon-anime.lnk.to/FACEOFF

©師走ゆき・白泉社／多聞くん今どっち！？製作委員会

関連リンク

TVアニメ『多聞くん今どっち！？』公式サイト

https://tamon-anime.com