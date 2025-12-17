元海上自衛隊幹部が解説、スパイは「絶世の美女」ではない理由。平凡な日常に潜むハニートラップの巧妙な罠とは
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
元海上自衛隊幹部のオオカミ少佐が、自身のYouTubeチャンネル「オオカミ少佐のニュースチャンネル」で「【元海上自衛隊幹部が解説】スパイ工作【ハニートラップ】」と題した動画を公開。自衛隊員を狙った過去のスパイ事件を例に、その巧妙な手口と対策について解説した。
動画では、スパイ工作の典型例として「ハニートラップ」や金銭授受が知られているが、現実はより巧妙であると指摘。オオカミ少佐は、自衛隊で実際に行われている防諜教育の内容にも触れながら、一般のイメージとは異なるスパイの実態を明らかにした。
まず紹介されたのは、1988年に摘発された北朝鮮による「夢見波事件」である。この事件では、スパイとなった日本人女性が防衛大学校のある横須賀市でスナックを開店し、防大生に接近を図った。オオカミ少佐は、この事件の教訓として「ハニートラップは絶世の美女が仕掛けてくるわけではない」と解説。むしろ、警戒心を抱かせないごく普通の容姿の人物が利用されることが多いと語る。
次に、ロシアのスパイが元陸将に接触した事例では、合法的な接触から始まり、徐々に要求がエスカレートしていく手口が明かされた。最初は自衛隊のパンフレットのような公開情報から要求が始まり、気づいた頃には非合法な情報提供へと誘導されていたという。この「低いハードルから始める」手口は、ターゲットに違法行為をしているという自覚を持たせないまま、徐々に深みにはめていく恐ろしさがあるとオオカミ少佐は警鐘を鳴らす。
さらに、別のロシアスパイ事件では、金銭や色恋沙汰ではなく「共感」を利用して情報を引き出す手口が紹介された。スパイは、息子の闘病で精神的に弱っていた自衛官の心に寄り添い、信頼関係を構築。その上で情報提供を求め、最終的に機密情報を手に入れていた。オオカミ少佐は、こうした「心の隙」に付け入る工作こそが最も警戒すべき点であると強調した。
毎週日曜21時より、ニコニコ生放送で配信中です。ぜひチェックしてみてください。
https://ch.nicovideo.jp/okamisyousa
動画では、スパイ工作の典型例として「ハニートラップ」や金銭授受が知られているが、現実はより巧妙であると指摘。オオカミ少佐は、自衛隊で実際に行われている防諜教育の内容にも触れながら、一般のイメージとは異なるスパイの実態を明らかにした。
まず紹介されたのは、1988年に摘発された北朝鮮による「夢見波事件」である。この事件では、スパイとなった日本人女性が防衛大学校のある横須賀市でスナックを開店し、防大生に接近を図った。オオカミ少佐は、この事件の教訓として「ハニートラップは絶世の美女が仕掛けてくるわけではない」と解説。むしろ、警戒心を抱かせないごく普通の容姿の人物が利用されることが多いと語る。
次に、ロシアのスパイが元陸将に接触した事例では、合法的な接触から始まり、徐々に要求がエスカレートしていく手口が明かされた。最初は自衛隊のパンフレットのような公開情報から要求が始まり、気づいた頃には非合法な情報提供へと誘導されていたという。この「低いハードルから始める」手口は、ターゲットに違法行為をしているという自覚を持たせないまま、徐々に深みにはめていく恐ろしさがあるとオオカミ少佐は警鐘を鳴らす。
さらに、別のロシアスパイ事件では、金銭や色恋沙汰ではなく「共感」を利用して情報を引き出す手口が紹介された。スパイは、息子の闘病で精神的に弱っていた自衛官の心に寄り添い、信頼関係を構築。その上で情報提供を求め、最終的に機密情報を手に入れていた。オオカミ少佐は、こうした「心の隙」に付け入る工作こそが最も警戒すべき点であると強調した。
毎週日曜21時より、ニコニコ生放送で配信中です。ぜひチェックしてみてください。
https://ch.nicovideo.jp/okamisyousa
YouTubeの動画内容
関連記事
潜水艦のトイレは逆流する？元自衛官が明かす「音を出してはいけない」過酷すぎる深海生活のリアル
【知っておきたい】自衛隊の階級は「契約社員」から？元幹部が語る昇任の仕組みと意外な待遇差
トランプ氏も狙う「グリーンランド」の正体とは？氷の島が世界の命運を握る“意外すぎる理由”
チャンネル情報
ニコニコ動画生放送用：https://ch.nicovideo.jp/okamisyousa 元海上自衛官 話題のニュースを面白く、わかりやすく！ サブチャンネル： / https://www.youtube.com/@okamisyousa-sub x https://x.com/okamisyousa