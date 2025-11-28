初めてのVR/MRならこれ！コスパ重視の「Meta Quest 3S」を徹底紹介
高性能チップや高解像度ディスプレイを搭載しつつ、上位モデル「Quest 3」と同じエコシステムのゲーム・アプリが使えるため、「とりあえずこれを買っておけばOK」という入門機として人気です。
Meta Quest 3S 128GB | 旧Oculus | VRゲーム用のヘッドセット | オールインワンVRヘッドセットでゲームをプレイ | 40種類以上のゲームにアクセスできるMeta Horizon+の3か月無料体験付き
48,400円 → 40,700円（16%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Meta Quest 3Sとは？
「Quest 3S」は、Metaが展開するスタンドアロン型VR/MRヘッドセットのエントリーモデルで、Quest 3の主要機能を受け継ぎつつ価格を抑えたモデルです。単体で動作するのでPCやコンソールは不要で、セットアップ後すぐにゲーム、動画視聴、フィットネス、作業用バーチャルデスクトップなど幅広い用途に使えます。
その中でも128GBモデルはシリーズの基本容量モデルで、ライト〜中程度の遊び方であれば十分なストレージを確保できます。 256GBモデルも用意されており、より多くのゲームやアプリをインストールしたいヘビーユーザー向けです。
上位モデル・Meta Quest 3との主な違い
上位モデルである「Quest 3」と比較すると、「Quest 3S」は同じチップを使いつつもレンズや視野角などでコストを抑えたモデルで、「画質・機能は十分に良いが、とにかく安く始めたい人向け」の設計になっています。
一方で、「Quest 3」はより高解像度・広視野角・深度センサーによる一段進んだMR表現を求めるユーザー向けの上位機という位置づけです。
Quest 3Sでできる、フルカラーMR（複合現実）体験の特徴
ヘッドセット前面のカメラを使い、現実の部屋をフルカラーで映しながらその上に3Dオブジェクトやゲーム画面を重ねる「複合現実（MR）」に対応しています。
「Quest 2」のようなモノクロ・低解像度のパススルーではなく、カラーかつ高解像度なので、家具や床の位置を把握しながら安全に遊びやすいのがポイント。
ヘッドセットと同梱のTouch Plusコントローラー2本、電源アダプタだけで基本セットが揃うため、届いてからのセットアップもシンプルです。
また、専用のアクションボタンで、現実ベースのMR表示と仮想空間のみのVR表示をワンタッチで切り替えられる点も使いやすいポイントです。
子どもでも安心。安全なMR体験を
ペアレントコントロールの使用で、子どもの使用状況の把握、ユーザーの追加、コンテンツの共有、家族の権限のカスタマイズができます。
バッテリー駆動時間は約2.5時間とされており、映画1〜2本やゲームセッション1回分をこなせるイメージです。
3か月のゲーム無料体験ができる
「Meta Quest 3S」を購入すると、Metaが提供する公式のVRサブスク「Meta Horizon+」が3か月無料で使用可能。40種類以上のゲームにアクセスができます。
YouTubeやFacebook、Instagramといった主要2Dアプリのサポートも強化されており、VRゲームだけでなく「巨大スクリーンで動画やSNSを楽しむ」用途にも向いています。いまならAmazonでお買い得価格になっているので、気になっていた人は要チェックですよ。
