【新商品】”スターバックス® DELIGHT ME™ チョコレート＆ベリーラテ”が発売中♪

2025年11月4日(火)からスターバックス チルドカップのシリーズより”スターバックス®DELIGHT ME™チョコレート＆ベリーラテ”が発売されています♪冬にぴったりな甘いチョコレートとフルーティーなベリーの風味、ほんのりコーヒーのビターな味わいが楽しめる新商品です!全国のスーパーマーケット・コンビニエンスストアで販売しています♪

チョコレート×ベリーの濃厚ラテ♪

今回の新作スターバックスは、冬にぴったりなチョコレートとベリーを合わせた濃厚な味わいのチルドカップ。

スターバックス® DELIGHT ME™の第2弾は、”Invite Joy ‐ホリデーのよろこびに、つつまれよう‐”をテーマに今の時期に合わせたスターバックスならではのワクワク感を表現したドリンクになっています!

パッケージは…

4種類の違ったデザインになっていてクリスマスの時期にぴったりなパッケージになっています。

レッド、グリーン、ゴールド、レッド＆グリーンのカラーを基調に、雪の結晶やクリスマスツリー、トナカイ、ベルなどのキラキラした華やかなデザインになっています!

チョコレートのコクと甘みがしっかりあって、後からベリーの華やかな風味が感じられます♪

コーヒーの苦みはほんのりあって、ベリーのフルーティーな味わいがしっかり味わえます!チョコレートとベリーが絶妙にマッチしていてぜいたく感のあるスターバックスのチルドカップです!

商品情報



スターバックス®DELIGHT ME™チョコレート＆ベリーラテ

･発売エリア：全国のコンビニエンスストア・スーパーマーケット

･発売期日：2025年11月4日(火)

･希望小売価格：230円(税別)

･賞味期限：18日間

･容量：200ml

※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。

※一部の店舗では、お取扱いがない場合がございます。