【アルティメットルミナス DAICON F ILM 版 帰ってきた ウルトラマン 】 11月26日11時より予約開始 2026年3月 発売予定 価格：14,300円

バンダイは、カプセルフィギュア「アルティメットルミナス DAICON FILM版 帰ってきたウルトラマン」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて11月26日11時より予約受付を開始する。発送は2026年3月を予定し、価格は14,300円。

本商品は当時まだ大学生だった庵野秀明氏、赤井孝美氏らを中心に大阪を拠点に活動していたグループ「DAICON FILM」が1982年に自主制作映画として上映された8ミリフィルム作品「DAICON FILM版 帰ってきたウルトラマン」のキャラクターをアルティメットルミナスシリーズで立体化したもの。

から総監督の庵野秀明氏自身が演じたウルトラマンと増殖宇宙怪獣バグジュエルがセットで登場。現存する資料と当時のスタッフの証言をもとに、造形や彩色等、細部まで作り込まれている。

セット内容

DAICON FILM版 ウルトラマン 彩色済みフィギュア本体

バグジュエル 彩色済みフィギュア本体

ウルトラマン ポーズ換装用両腕パーツ

専用LEDユニット 2個

(C)円谷プロ

(C)DAICON FILM