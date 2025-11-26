『Disney Collection HAPPY BAG』しまむらの特別福袋♪

2025年12月2日（火）から、しまむら公式オンラインストアで先行販売される『Disney Collection HAPPY BAG』。インフルエンサーのちはるさんがプロデュースしたこの特別な福袋は、ディズニーの人気キャラクターたちをテーマにした豪華なアイテムを詰め込んだ5点セット（\7,700）と、実用的で可愛らしい4点セット（\3,300）の2種類が登場！早めのチェックがオススメ♪

ディズニーファン必見！魅力的なアイテムが詰まったHAPPY BAG



2025年の年末、しまむらからディズニーの魅力が詰まった特別な福袋『Disney Collection HAPPY BAG』が登場します！

インフルエンサーのちはるさんがプロデュースしたこの福袋は、ディズニーキャラクターたちがテーマになっており、可愛いデザインが魅力的。

5点セット（\7,700）には、「アナ」「エルサ」「アリエル」「シンデレラ」「ラプンツェル」のキャラクターをイメージした豪華なアイテムが揃い、旅先やお出かけが楽しくなること間違いなし。

4点セット（\3,300）も、アクセサリー収納にぴったりのアイテムが詰まっています♡

数量限定！しまむら公式オンラインストアで先行販売開始



『Disney Collection HAPPY BAG』は、しまむら公式オンラインストアで2025年12月2日（火）15:00から先行販売がスタート！

数量限定のため、オンラインで先にゲットするチャンスです。

発送は年明け予定で、店頭販売は12月20日（土）から全国のファッションセンターしまむら店舗で開始。

どちらも数量限定なので、ディズニー愛溢れるアイテムを確実に手に入れるためには、早めにチェックするのがオススメです♡

特別な福袋でディズニーの魔法を楽しんで♪

この『Disney Collection HAPPY BAG』は、お得な価格でディズニーの魅力を感じられる素晴らしいアイテムが詰め込まれています。

旅先でも活躍するキャリーケースや、可愛らしいボックスアイテムなど、ディズニー好きにはたまらないラインナップ。

お正月や冬の旅行、お出かけの時にもぴったりなアイテムがそろっており、実用性とデザイン性を兼ね備えた内容になっています。

大切な人へのプレゼントにも自分へのご褒美にもぴったりな特別な福袋をゲットして、ディズニーの魔法に包まれた年末を過ごして♡

ディズニーの魅力が詰まったHAPPY BAGで素敵な年末を♡



『Disney Collection HAPPY BAG』は、しまむらのオンラインストアと店舗で販売される数量限定の福袋。

インフルエンサーのちはるさんがプロデュースした豪華なアイテムが詰め込まれており、ディズニーファンにはたまらない内容です。

特に、キャリーケースやボックスセットなどは、お出かけや旅行がさらに楽しくなるアイテムばかり♪年末の特別なひとときに、ディズニーの魔法を感じてみてはいかが♡