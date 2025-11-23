¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹vs¥¨¥¯¥»¥ë¥·¥ª¡¼¥ë »î¹çµÏ¿
¡Ú¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè13Àá¡Û(¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¡¦¥¢¥ì¥Ê)
¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹ 1-2(Á°È¾0-1)¥¨¥¯¥»¥ë¥·¥ª¡¼¥ë
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥¢]¥«¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥É¥ë¥Ù¥ê(59Ê¬)
[¥¨]N. Naujoks2(37Ê¬¡¢46Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥¢]¥Ü¥¦¥È¡¦¥Ù¥°¥Û¥ë¥¹¥È(16Ê¬)¡¢¥è¥·¥×¡¦¥·¥å¥¿¥í(57Ê¬)
[¥¨]I. Bronkhorst(24Ê¬)
´Ñ½°:54,484¿Í
