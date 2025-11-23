¥¨ー¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸ 25/26 Âè13Àá ¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹ vs ¥¨¥¯¥»¥ë¥·¥ªー¥ë »î¹ç·ë²Ì
¥¨ー¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸ 25/26¤ÎÂè13Àá ¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤È¥¨¥¯¥»¥ë¥·¥ªー¥ë¤Î»î¹ç¤¬¡¢11·î23Æü02:45¤Ë¥è¥Ï¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ¡¦¥¢¥ì¥Ê¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥ï¥¦¥È¡¦¥¦¥§¥Õ¥Û¥ë¥¹¥È¡ÊFW¡Ë¡¢¥ß¥«¡¦¥´¥É¥Ä¡ÊFW¡Ë¡¢¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥°¥í¥Õ¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¨¥¯¥»¥ë¥·¥ªー¥ë¤Ï¥®¥ã¥ó¡¦¥Ç¥ì¥Õ¥È¡ÊFW¡Ë¡¢¥¸¥§¥í¥ë¥Ç¥£¥Î¡¦¥¢¥ë¥Þ¥ó¥È¥é¥Ç¥£¥ó¥°¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ç¥ì¥ó¥·¥ê¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÈÄÁÒ Þæ¡ÊDF¡Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Î¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
37Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥¨¥¯¥»¥ë¥·¥ªー¥ë¤Î¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¤¥»¥ó¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Î¥¢¡¦¥Ê¥¦¥è¥¯¥¹¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥¨¥¯¥»¥ë¥·¥ªー¥ë¤¬ÀèÀ©¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£0-1¤È¥¨¥¯¥»¥ë¥·¥ªー¥ë¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î47Ê¬¥¨¥¯¥»¥ë¥·¥ªー¥ë¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥Î¥¢¡¦¥Ê¥¦¥è¥¯¥¹¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç0-2¡£¤µ¤é¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
52Ê¬¡¢¥¨¥¯¥»¥ë¥·¥ªー¥ë¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥ì¥Êー¥É¡¦¥Ïー¥Á¥§¥¹¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥¢¥À¥à¡¦¥«ー¥ì¥ó¡ÊMF¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¸òÂå¤ÏÉé½ý¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
57Ê¬¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥¬ー¥¨¥¤¡ÊDF¡Ë¤«¤é¥«¥¹¥Ñー¡¦¥É¥ë¥Ù¥ê¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î59Ê¬¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¥ß¥«¡¦¥´¥É¥Ä¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥«¥¹¥Ñー¡¦¥É¥ë¥Ù¥ê¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ1-2¤È1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤âÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥¨¥¯¥»¥ë¥·¥ªー¥ë¤¬1-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÈÄÁÒ Þæ¡ÊDF¡Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
2025-11-23 04:51:19 ¹¹¿·