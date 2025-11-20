お弁当のサッパリ要員！ メインのおかずを引き立てる「紫キャベツの甘酢」
「キキ弁」という愛称で、お弁当を詰める動画をSNSで発信しているキキさん。おかずやごはんがお弁当箱からちょっとだけはみ出した、「蓋はのせるだけ」のお弁当は、ボリュームたっぷりで彩りも鮮やか。キキさんがお弁当を詰めながら、おかずや詰め方について説明する軽快で優しい語り口も大人気なんです！ 多くのフォロワーさんからも「おいしそう！」「元気が出る！」「お弁当の参考になる」と多くのコメントが寄せられています。
※本記事はキキ著の書籍『蓋はのせるだけ弁当』から一部抜粋・編集しました。
※お弁当を持ち歩くときは保冷剤や保冷バッグを利用するなど、保管方法にも注意しましょう。
■「紫キャベツの甘酢」
キキ弁といったら、紫キャベツの甘酢。手に入る季節には頻繁に登場するよ。ぎゅーっと水分を絞るのがポイント。
材料・作りやすい分量
紫キャベツ…1/2個（300g）
塩…小さじ1
（A）酢…大さじ3
（A）砂糖…大さじ3
作り方
1．紫キャベツはせん切りにする。塩をふってもみ、30分ほどおく。水で洗ってぎゅーっと手で絞って水気をきり、キッチンペーパーでさらに水気を拭く。
2．ポリ袋に1 、Aを入れ、よくもむ。冷蔵庫に入れ、ひと晩なじませる。
■このレシピの決まりごと
・ 電子レンジは600Wを使用しています。加熱時間は様子を見ながら加減してください。
・ 大さじ1は15mL、小さじ1は5mLです。ひとつまみは指3本でつまむ量です。
・ 炒め物や揚げ物に使う「油」は、ご自分の好きな植物油をご使用ください。「酒」は塩分が添加されていない料理酒を使っています。
・ おかずは揚げるもの、焼くものから作り始め、しっかり冷ましてからお弁当箱に詰めてください。
・ 熱源によって火の入り方に違いがありますので、調理時間はあくまで目安に、ご自分で加減してください。
・ 「おかずカップ」は「Seria」の8号サイズをメインに使っています。手に入りやすいお好みのものを使ってください。
・ 住んでいる場所が長崎というお土地柄もあり、この本のレシピは、全体的に少し甘めです。砂糖やみりんの量は、ご自分の好みに合わせて加減してください。
・ 写真はすべて私物です。現在取り扱いのないものやデザインが異なるものがあります。また、弁当箱のサイズはすべておおよその寸法となります。
著＝キキ／『蓋はのせるだけ弁当』