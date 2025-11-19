【ポケモンカード】ファミマオンラインが「MEGAドリームex」を抽選販売！《24日まで》

ファミリーマートのオンラインショップ「ファミマオンライン」は、2025年11月17日10時から24日23時59分まで、ポケモンカードゲーム MEGA ハイクラスパック「MEGAドリームex」BOXの抽選販売を実施しています。

当選発表は11月26日

11月28日発売予定の「MEGAドリームex」は、「メガリザードンXex」や「メガルカリオex」「メガサーモナイトex」が収録されているシリーズです。注目商品のため、争奪戦が予想されます。

1パック10枚入りで、ファミマオンラインでは1BOX（10パック）・5500円での販売です。

応募時に、受け取り店舗と受け取り期間を指定する必要があります。受け取り期間は12月5日から18日までです。クリスマスプレゼントにもよさそうですね。

当選発表は11月26日です。当選した場合は、自動的に注文が確定します。当選者はそのまま決済等が確定し、落選した人はキャンセル扱いとなります。応募期間中（24日23時59分まで）であれば、応募のキャンセルが可能です。

なお、ファミマオンラインで買い物をするには、ファミマのアプリ「ファミペイ」への会員登録が必要です。

＜参考＞

ファミマオンライン 抽選販売ページ

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）