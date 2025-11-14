バカラのホリデーコレクションで彩る煌めくクリスマス＆干支オーナメント

260年以上の歴史を誇るフランスのメゾン、バカラよりホリデーシーズンにぴったりの特別コレクションが登場。煌めくクリスマスツリーやオーナメント、2026年干支の「馬」をかたどったオーナメントまで、クリスタルならではの輝きで日常を特別に彩ります。集めるほど愛着が増す華やかなアイテムは、自分へのご褒美や大切な方への贈り物にもおすすめです♡

華やかなクリスマスツリーとオーナメント

クリスマスツリー パルメット

クリスマスツリー「パルメット」（57,200円・高さ12.6cm）は、ヨーロッパ伝統の装飾文様「パルメット」をモチーフに、扇状に広がる葉の意匠を繊細なスリットで表現したクリスタルが光を受けて輝きます。

クリスマスオーナメント2025

また、毎年発表されるクリスマスオーナメント2025（クリア25,300円／ゴールド33,000円・高さ7.3cm）は、『NOËL2025』の刻印と葉のシルエットで祝祭感を演出。

売上の一部は国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）に寄付され、参加者にはオリジナルピンブローチもプレゼントされます。

新年を彩る干支「馬」オーナメント

干支 馬

干支 馬 ゴールド

2026年の干支「馬」をかたどったオーナメントは、躍動感と勝負強さを象徴。熟練職人によるクリスタル製で、生命力あふれる馬の姿を美しく表現しています。

クリア71,500円／ゴールド96,800円（高さ12.5cm・幅17.9cm）のラインアップで、ゴールドのたてがみと尾には20カラットの金彩が施され、光を受けるたびにまばゆく煌めきます。

新しい年を迎える特別なインテリアとしてもおすすめです♡

バカラで過ごす華やかなホリデーシーズン

バカラのホリデーコレクションは、クリスマスツリーやオーナメント、干支「馬」をはじめ、クリスタルならではの特別な輝きでこの季節を華やかに演出します。

価格はクリスマスツリー57,200円、クリスマスオーナメントはクリア25,300円／ゴールド33,000円、干支オーナメントはクリア71,500円／ゴールド96,800円。

自分へのご褒美やギフトに、特別な輝きを添えて心躍るひとときをお過ごしください♪