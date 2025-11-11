¡Ö1ËçÌÜ¤Ê¤ó¤«¹çÀ®¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö´°Á´Éü³è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡¡µ×ÊÝ·ú±Ñ¤È¾Ð´é¤Î³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë
¡¡¸µ¥×¥í¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤Î³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¡Ê35¡Ë¤¬11·î6Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À½êÂ°¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê24¡Ë¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥µ¥ó¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Áë¤«¤é¸«¤¨¤ë³¤¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿³ÁÃ«¤Èµ×ÊÝ¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³ÁÃ«¤Ï¡Öµ×ÊÝ·ú±ÑÁª¼ê¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ïº£½µÆüÍËÆü¤Î¿¼Ìë0»þ58Ê¬¤«¤éTBS¤ÎKICK OFF! J¤ÇÊüÁ÷¤Ê¤Î¤ÇÀ§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÈÖÁÈ¤ò¹ðÃÎ¤·¡¢¡Ö#2Çñ5Æü #Â©»Òº¸Íø¤¤Ë°é¤Æ¤è¤¦¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏInstagram¥æー¥¶ー¤«¤é¡Ö1ËçÌÜ¤Ê¤ó¤«¹çÀ®¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö³ÁÃ«¤µ¤ó²òÀâ¡¢¥µ¥Ã¥«ーÏÀ¤¬1ÈÖ¿®ÍÑ½ÐÍè¤ë¡×¡Ö´°Á´Éü³è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«¶¦±é¡©ÂÐÃÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ëー¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£