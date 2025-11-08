頭皮や髪質の変化を感じたらシャンプーの変えどき！おすすめのエイジングケアセット
【画像を見る】本当に髪によい処方を追求し5年かけて開発！「12/JU-NI ヘアシャンプー」
「髪質が変わってきたかも」「なんだかニオイが気になる」--そんな風に、以前は気にならなかった髪の悩みが、年齢とともに少しずつ増えてきたと感じていませんか？ でも、「年齢のせいだから仕方ない」とあきらめるのはまだ早いんです。今の自分の髪に合ったエイジングケア用のシャンプーやトリートメントを取り入れるだけで、髪はもっと扱いやすく、心まで軽やかに。今回は、エイジングケアにおすすめのシャンプー＆トリートメントをご紹介します。
JOIE CELU ジョワセル ヒト幹細胞 シャンプー トリートメント セット
3,300円（税込み）
クレイを配合したシャンプーで汚れをしっかり洗浄するシャンプー。頭皮を、美容効果成分が浸透する状態に整えます。3種のコラーゲンが頭皮、毛髪にうるおいを与え、ハリ、こしのある髪へと導きます。
■"髪を本気でよくする"ためのこだわり製法＆自然の素材
傷みやクセ毛、切れ毛、枝毛、まとまらない……など、髪のあらゆる悩みを解決する手助けをしてくれるのが、このシャンプー＆コンディショナー。やさしい洗浄成分で、自然由来の保湿成分をたっぷり配合。Type-A（しっとり）はホワイトフローラルの香り、Type-B（さらさら）はハーバルフローラルの香りで、使うたびに気分も上がります。
12/JU-NI ヘアシャンプー 12/JU-NI コンディショナー Type-Aしっとり
各3,000円（税込み）
広がりを抑えてヘアオイルなしでもしっとりまとまる髪へ
12/JU-NI ヘアシャンプー 12/JU-NI コンディショナー Type-Bさらさら
各3,000円（税込み）
1本1本が風になびく、指通りのよいさらさら髪に
1924年創業の石けん会社が5年かけて開発
石けん会社の老舗が「本当に髪によい処方とは何か」を追求し、開発。従来のシャンプー開発のセオリーや、流行の成分を使うことなどを一切無視し、"正直な処方"で作るヘアケアブランド「12/JU-NI(ジューニ）」が誕生しました。
【木村石鹸】
大阪府に本社を構える石けん・洗剤メーカー。今もなお、職人の手作業による"釡焚き"製法によって石けんを製造し、「安心・安全・環境にもやさしい」をモットーに、高品質でユニークな商品を開発しています。
「本当に髪にいいもの」だけを使ってダメージやクセを解消
素肌と同じ弱酸性のアミノ酸系洗浄成分に加え、コラーゲン誘導体、シルクなどを配合。保湿成分として三重県志摩産の海藻エキス、米ぬか油、ヒマワリ種子油なども配合し、地肌までいたわりながら、やさしく洗い上げます。
編集部が使ってみた！
まるで美容院の仕上がり！
猫ッ毛で毛量が少なく、ブリーチ＆カラーで髪はパサつきがち。Type-A（しっとり）を使いましたが、ペタッとせず、しっとりするのにさらさらふんわり！（編集担当・S）
キメ細かい泡と香りが◎
Type-A（しっとり）を使用。髪のうねりのせいで、いつも髪型が決まりませんでしたが、ふだんのシャンプーよりいいみたい。香りも高級ホテルのよう！（編集担当・Y）
■頭皮の皮脂バランスを整え、まとまる髪へ
BOTANIST ボタニスト ROOTH ルース エイジングケア シャンプー トリートメント セット ストレート
3,300円（税込み）
大人の髪に向けて地肌から本格ケアできるBOTANISTのエイジングケアライン「ROOTH」。濃密泡が地肌と髪をやさしく洗い上げ、トリートメントは、頭皮と髪全体をマッサージしながらなじませることで、地肌に潤いを与えます！
＊ ＊ ＊
これからの季節、地肌の乾燥も気になるところ。髪の土台となる頭皮を健やかに保つことが大切です。いくつかのアイテムを使ってみて、自分の髪質に合ったシャンプーを見つけてくださいね。
文＝徳永陽子