この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

佐々木達也氏が、自身のYouTubeチャンネル「佐々木達也のリアルフットボール〜サッカー界のお金事情〜」で「【サッカークラブのグッズ収入】年間売上の何割？／コスパがいい商品／選手には何割入る？／3rdユニフォームの必要性【お金】【ビジネス】」と題した動画を公開。サッカークラブにおけるグッズ収入の知られざる実態をプロの視点から解説した。

動画で佐々木氏はまず、サッカークラブのグッズ収入が総売上に占める割合について言及。氏によると、その割合は「だいたい15%くらい」であり、プロ野球の広島東洋カープがグッズだけで年間売上の3分の1近くを稼ぎ出す例を挙げ、サッカー界にはまだ伸びしろがあると指摘した。

続けて、多くのファンが抱く「グッズの売上は選手に還元されるのか」という疑問に切り込む。佐々木氏は、人気選手のユニフォームがどれだけ売れようとも、その売上が直接選手に入ることはないと解説。「（グッズ収入は）入らない。ぜんぶクラブの売上です」と断言した。これは、選手の顔写真など肖像権が発生する記念グッズなどを除き、ほとんどのグッズに当てはまるという。

では、なぜ選手に直接還元されないのか。佐々木氏は、グッズの売上が見込まれる人気選手はその分、年俸が高く設定される、つまり「年俸に含まれている」というのが基本的な考え方であると語った。選手への報酬はあくまで年俸であり、グッズの売上はクラブの重要な収益源として経営を支える資金となる仕組みだ。

また、毎年ユニフォームのデザインが変わる理由についても「サポーターにレプリカを買わせるため」とビジネス的な側面を説明。ファンが購入するグッズの一つひとつが、選手個人ではなくクラブ全体の経営を支え、ひいてはチーム強化へと繋がっていることがわかる内容となっている。

関連記事

「選手が猛反発」はなぜ？今さら聞けないラ・リーガの米国開催が中止になったウラ事情

「選手が猛反発」はなぜ？今さら聞けないラ・リーガの米国開催が中止になったウラ事情

意外と知らない日本代表の懐事情、ブラジル戦勝利でも「勝利給20万円」の現実とは？
もっと見る

チャンネル情報

佐々木達也のリアルフットボール〜サッカー界のお金事情〜_icon

佐々木達也のリアルフットボール〜サッカー界のお金事情〜

YouTube チャンネル登録者数 1620人 22 本の動画
Ｊリーグや海外サッカーを「お金」や「ビジネス」の視点で深堀り！ 東京ヴェルディの事業部やツエーゲン金沢のクラブ経営に携わり、現在はスポーツビジネスを研究する佐々木達也が 日本サッカーや世界のフットボールの""リアル”を解説するサッカービジネスチャンネル！
youtube.com/channel/UCJauaCzVkDtN9ocHy_2M4nA YouTube