今年、地域を盛り上げた作品とその地域を顕彰する「第16回ロケーションジャパン大賞」のノミネート68作品と88地域が決定し7日、国内唯一のロケ地情報誌「ロケーションジャパン」編集部（発行・地域活性プランニング）から発表された。作品・地域とも過去最多の数。メガヒット中の映画「国宝」と舞台地の滋賀県・大阪府東大阪市・兵庫県豊岡市などが候補入りした。グランプリなど各賞は来年2月19日に発表される。

第13回の41作品（51地域）と第12回の67地域（33作品）を大きく上回った。要因について、編集部は「地域をメーン舞台にした作品（小規模作品も含む）が増えている」「旅行サイト『エクスペディア』で『ロケ地巡り旅』が3年連続トレンド入り。ロケ地への関心が高まっている」と分析した。

今年度前期のNHK連続テレビ小説「あんぱん」と東京都国分寺市・静岡県西伊豆町・高知県・高知県南国市・高知県香美市・高知県香南市・高知県芸西村、後期「ばけばけ」と島根県・島根県松江市・島根県出雲市、NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」と福島県白河市・栃木県・栃木県栃木市・栃木県佐野市・栃木県日光市・栃木県矢板市・栃木県塩谷町もノミネートされた。

ノミネート条件は「2024年11月1日〜25年10月31日に公開、放送、配信された作品」。

グランプリの選考基準は（1）支持率（2）ロケ地行楽度（3）撮影サポート度（4）地域の変化、の4つの指標を基にポイント化して算出。（1）は一般投票で、期間は11月7日（金）午前10時〜12月12日（金）午後11時59分まで（投票はhttps://forms.gle/Aw9KjzVkrz1DFPed6から）。