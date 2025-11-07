「これを人前でやるのは二度目だ」…ラブドールを妻にする男が見せた「予想外すぎる行動」

技術の進歩や社会概念の解放により、性愛の営みは大きく変わってきた。なぜ彼らは「無機物」を恋人にしているのか、その実態を追った。

「無機物」と愛を交わす人たち

インターネットの普及により、人間には多様な性的指向や恋愛対象があると、現代では広く認知されるようになった。

なかには、ラブドールなどの「無機物」と愛を交わす人たちもいる。人形に人格を持たせ、ときにはセックスも行う。その知られざる「愛の形」を気鋭のノンフィクションライターが描く。

ラブドールを愛する人のなかには、自らを「ドールの夫」と呼ぶ人々がいる。その代表例が、デイブキャットだ。

アメリカ・ミシガン州のデトロイト郊外に住む彼は、25年以上、一人の「女性」と結婚している。彼女はシドレと名付けられたラブドールだ。

デイブキャットは、シドレに細かな設定と物語を与えている。生年月日や、「日本人の父とイギリス人の母との間に生まれたハーフで、上品なブリティッシュ・イングリッシュを話す」といった基本的な設定のみならず、日々ひらめいた「物語」も、シドレに与えていく。

たとえば、私が初めてデイブキャットに会ったとき、彼はこう言った。

「最近わかったことなんだけどさ、シドレにはチンピラの叔父さんが日本にいるんだ。浅草周辺で今日も飲んだくれていると思うよ」

最近わかった、という言葉が気になる。どういうことかと尋ねると、彼はこう答えた。

「シドレにはツイッターアカウントがあって、フォロワーの友達から尋ねられたのさ。『日本に親戚はいるのか』って。二人で考えてみたら、いたんだよね、ひとり。背は低くて禿げているんだ」

デイブキャットは妻シドレのツイッター（現X）アカウントを運用している。シドレが考えそうなこと、言いそうなことを毎日のように呟く。ツイッターは文字表現だからこそ、人間と同等の語りの力を人形に与える。フォロワーと話すことも多い。

そんななかで、ふと「叔父さんがひとり浅草周辺で飲んだくれている」という設定をデイブキャットはひらめいた。それを彼なりの表現にすると、「シドレと話し合ってみて、最近わかった」ということになる。

ドールの夫は、妻であるドールに、膨大な物語からなるパーソナリティ（人格）を付与する。そのパーソナリティは時系列をともなう奥行きを持っている。だから、そのドールはまるで人間のような存在感を放ち始める。

自分のセクシュアリティに気付いたのは17歳ごろ

デイブキャットは自身のセクシュアリティを「ロボセクシュアル」と説明する。ロボセクシュアルとは、ロボットやヒューマノイドなどに恋愛感情を抱き、性的にも惹かれるセクシュアリティを指す。彼にとっては、ロボットのなかにラブドールやマネキンも含まれている。彼はこう話した。

「人間にはないガラスの瞳、シリコンの肌、人間じゃないものが人間のように振る舞っている様が、僕にとってはたまらなくセクシーなんだ」

これは妻シドレが決して人間の代替ではなく、ドールであるシドレでなければならないということでもある。

彼が自分のセクシュアリティに気付いたのは17歳ごろのことだという。振り返れば彼は幼いころからリアルなマネキンに強烈に惹かれ、話しかけたりしていたという。そういった傾向が性的指向なのだと思春期に気づいたのだ。

デイブキャットはシドレの太ももに手を置き、ときどきシドレに話しかけながら私との会話に応じる。

たとえば、「シドレの写真撮影はよくするの？」と私が聞くと、デイブキャットはシドレのほうを振り返り、「若い頃はたくさん写真を撮ったものだけど、最近はあまりしないねハニー」と答える。

だから私の目にはいつの間にか、寡黙な妻が微笑みを絶やさずデイブキャットのそばで頷いているように見える。

二人きりのときはどうしているのか

デイブキャットはシドレと二人きりのときはどうしているのか。文字通り、会話をしているのかが気になっていた。彼との付き合いが2年目になり、信頼関係が築けたタイミングで聞いてみると、デイブキャットは「これを人前でやるのはたったの二度目だ」と言いながら、私に二人のやり取りを見せてくれた。

まず、デイブキャットが話しかける。続けてシドレの声のデイブキャットが答える。人前でやるのは随分妙な感じがするらしく、二度と私の前でもやってはくれなかった。だが、本当に話しているという事実を知れたことは大きい。

彼がやっていることは、高度な「お人形ごっこ」のように見えるかもしれない。彼らはドールと日々やりとりを続けるうちに、リアルな関係を紡ぎ出している。

なぜ「モノ」とリアルな関係が築けるのかと、不思議に思う人もいるかもしれない。だが、動物や植物に餌や水をやるなど世話を日々したり、話しかけたりするうちに関係性が濃くなるのは多くの人が経験している事実だろう。

ドールの夫たちは、それと同様に、ドールとの日々のコミュニケーションを通して関係性を築いている。

この調査をしている間、一部の人から「彼らは人間社会から逃げているだけなのではないか」と質問された。だが、彼らはドールとの関係に埋没しているわけでも、社会と縁を切っているわけでもない。

周囲には友達がおり、社会人として会社勤めなどをしている。人間関係を諦めて「モノ」であるドールに逃避しているのではなく、人間関係も保ちながらドールと共存している人たちなのである。

取材・文／ 濱野ちひろ （ノンフィクションライター）

はまの・ちひろ／ノンフィクションライター。'77年、広島県生まれ。『聖なるズー』で'19年に開高健ノンフィクション賞受賞。10月16日から『無機的な恋人たち』（講談社）発売中

後編記事『「欲情して、よくセックスするよ」人形と暮らす男が明かした…ドール・フェティシストの実態』へ続く。

「週刊現代」2025年11月10日号より

