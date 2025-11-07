¥¬¥½¥ê¥óµëÌý¥é¥ó¥×¤¬ÅÀÅô¢ª¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¶á¤¯¤Ë¤Ê¤¤¡ª¡¡¤¢¤È²¿¥¥íÁö¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡ÄÈ¿Â§¶â¤Î²ÄÇ½À¤â
¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥á¡¼¥¿¡¼¤Ë¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó¥é¥ó¥×¡×¤¬ÅÀÅô¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ö¤¢¤È¤É¤ì¤¯¤é¤¤Áö¤ì¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¤Ê¤¤¡¢»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Ç¡¢¤Ä¤¤µëÌý¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£´ôÉì¸©¤ÎÂç³À¼«Æ°¼Ö³Ø¹»¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷ogaki.driversschool¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¥¬¥½¥ê¥ó¥é¥ó¥×ÅÀÅô¤«¤é²¿¥¥íÁö¤ì¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¬¥½¥ê¥ó¥é¥ó¥×ÅÀÅô¤«¤é²¿¥¥íÁö¤ì¤ë¡©
¥¬¥½¥ê¥ó¥é¥ó¥×¤¬ÅÀÅô¤·¤Æ¤«¤éÁö¤ì¤ëµ÷Î¥¤Ï¡©
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥é¥ó¥×¤¬ÅÀÅô¤·¤Æ¤«¤é50Ò¤ÏÁö¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ç³Èñ¤¬¤¤¤¤¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢100Ò¶á¤¯Áö¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤È¤Ï¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢ºäÆ»¤ä½ÂÂÚ¡¢²ÙÊª¤Î½Å¤µ¤Ê¤É¤Çµ÷Î¥¤ÏÊÑÆ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¡×¤Ç¤Î±¿Å¾¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¹âÂ®Æ»Ï©¾å¤Ç¥¬¥¹·ç¤òµ¯¤³¤·¤ÆÄä¼Ö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¡Ö¹âÂ®¼«Æ°¼Ö¹ñÆ»Åù±¿Å¾¼Ô½å¼é»ö¹à°ãÈ¿¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÉáÄÌ¼Ö¤Î¾ì¹ç¡¢9000±ß¤ÎÈ¿Â§¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ãÈ¿ÅÀ¿ô2ÅÀ¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¤È¤¤Ï¡Ö¤³¤Þ¤á¤ÊµëÌý¡×¤ò½¬´·¤Å¤±¤è¤¦
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Þ¤á¤ÊµëÌý¡×¤ò½¬´·¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤ËÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¬¥¹·ç¤Ë¤Ï°ãÈ¿¤ä»ö¸Î¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥é¥ó¥×¤¬ÅÀÅô¤¹¤ë¾¯¤·Á°¤ËµëÌý¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬°Â¿´¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ä£¤Ç¤âËÉºÒ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¥¬¥½¥ê¥ó¤òËþ¥¿¥ó¤Ë¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦¡ÖËþ¥¿¥ó¡õÅôÌý¥×¥é¥¹£±´Ì±¿Æ°¡×¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ºÒ³²»þ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò½¼ÅÅ¤·¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤Î¾õÂÖ¤ÇÌó2Æü´Ö¤ò¼Ö¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Î¼Â¸³·ë²Ì¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¦½ÐÅµ
¡¦Âç³À¼«Æ°¼Ö³Ø¹»¡Ú´ôÉì¸©Âç³À»Ô¡Û¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó¥é¥ó¥×ÅÀÅô¤«¤é²¿¥¥íÁö¤ì¤ë¡©¡×
¡¦Æâ³ÕÉÜ¡ÖËÉºÒ¾ðÊó¤Î¥Ú¡¼¥¸¡×¡ÚËþ¥¿¥ó±¿Æ°¡ÛÉáÃÊ¤«¤é¥¬¥½¥ê¥ó¤òËþ¥¿¥ó¤Ë¡ª