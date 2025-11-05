柏木由紀「本当に可愛い」秋のリップにおすすめ！愛用のツヤ系リップ

柏木由紀さんが自身のYouTubeチャンネルに『【メイク】誰でも似合う秋メイクはこれ！！』の動画を投稿。メイクの様子を見せてくれながら、愛用品も紹介してくれました！

■リップ

動画内に登場したのはこちら！

RMK/デューイーメルト リップカラー（レフィル、ケース別売り）03 シャイハート 税込3,080円（公式サイトより）

ツヤのある仕上がりで、色の持ちも実現されているトイリップカラー！柏木さんが使用するカラーは、絶妙なくすみ感が大人の可愛さを表現してくれるダスティピンク系カラー。

柏木さんはこちらを使用しながら「秋っぽくてめっちゃ可愛いこの色、本当に可愛い」とコメントしながら、スティックで直接唇に塗布。

また、塗り方についても「（上唇の）山をしっかり作って」とこだわりも明かしていました。

塗り終わった仕上がりには「可愛い」「わお」「いい感じ」とリアクションし、満足そうな様子を見せていました！

■動画もチェック

動画内では、その他の愛用品も紹介しながら“秋メイク”の様子を披露。ぜひチェックしてみてくださいね！