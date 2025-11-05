八天堂×ファミリーマートの新作！「とろけるくりーむパン ミルクティー」が登場♡

広島発の人気スイーツパンブランド・八天堂から、紅茶好きにはたまらない新フレーバーが登場しました。2025年11月4日（火）より、全国のファミリーマート限定で「冷やして食べる とろけるくりーむパン ミルクティー」が発売スタート。ケニア産の茶葉を使用し、まろやかなミルククリームと重なり合う2層仕立ての贅沢な味わいが楽しめます。ほっと一息つきたい冬の日のおやつにぴったりな、上品スイーツパンです。

ケニア産茶葉が香る上品ミルクティー風味



八天堂の新作「冷やして食べる とろけるくりーむパン ミルクティー」は、世界有数の茶葉の産地・ケニアの茶葉を使用。

ミルクティー特有のマイルドな渋みを引き立てつつ、ミルクのやさしい甘さが広がります。生地はしっとりふんわり、くちどけのよい食感。

ひと口食べるたびに、まるでミルクティーをそのままスイーツに閉じ込めたような上品な香りがふわっと広がります。

タカノフルーツパーラーの「3種ベリーのパフェ」が登場♡甘酸っぱい冬限定スイーツ

中には、濃厚なミルクティークリームとミルククリームの2層が入っており、口に入れた瞬間から味の変化が楽しめるのが魅力。紅茶の風味をしっかり感じつつ、後味はすっきりと上品。

価格は1個290円（税込・軽減税率8％適用）と、手軽にプチ贅沢気分を味わえます。ファミリーマート限定販売なので、八天堂の店舗やオンラインショップでは購入できない特別な一品です。

定番カスタードと食べ比べもおすすめ



同シリーズの「冷やして食べる とろけるくりーむパン カスタード」もリニューアル販売中。卵のコクと軽やかな甘さが絶妙で、ミルクティー味との食べ比べも楽しい♡

ふんわり冷たいスイーツパンは、おうち時間のご褒美にもぴったりです。

冬のティータイムにとろける癒しを



ひと口で幸せが広がる八天堂の「冷やして食べる とろけるくりーむパン ミルクティー」は、忙しい毎日にそっと寄り添ってくれる冬のご褒美スイーツ。

あたたかい紅茶を片手に、ミルクティーの香りとやさしい甘さに包まれながら、心までとろけるひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか。

ファミリーマート限定の特別な味を、この冬ぜひチェックしてみてくださいね♪