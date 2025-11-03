この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気グルメYouTuber・山崎NANAさんが、自身のYouTubeチャンネルで「【串カツ田中】人生初の串カツ田中の食べ放題がコスパ最高で美味しすぎた！全種類制覇を目指して食べまくったら満腹すぎて幸せを感じた爆食女【大食い】」と題した動画を公開。串カツチェーン店「串カツ田中」で、約30種類以上の串カツ食べ放題を“全種類制覇”を目標に爆食チャレンジする様子を披露した。



動画冒頭で山崎さんは「ブラックジャックの知識ゼロだけど、とりあえず記念撮影する山崎ナナです」とおちゃめに自己紹介しつつ、「今回は串カツ田中に来ました。食べ放題メニュー、30何種類あるらしいんで、全種類食べる目標で行きたいと思います」と意気込みを語った。まずは王道の牛串や豚串、大きな玉ねぎなどを堪能し、「美味しいね。ソースはもちろん、牛の旨味もしっかり感じました」とコメント。「久しぶりに食べる大きな玉ねぎ」や「厚切りなのに柔らかくて甘みたっぷり」など、野菜系串のサイズや味にも驚きを見せた。



紅生姜やハムカツ、レンコンなどの個性派串にも果敢に挑み、「田中はやっぱり大切りです。すごい味」「肉よりジューシー」など次々と食リポ。「牛串きれいに揚がって幸せすぎます」と串カツへの喜びを表現した。その後もタコやラム、うずら、エビとバラエティ豊かな種類に挑戦。特にラム串について「ラムは食べ放題の中でも、唯一特製スパイスで食べる串でした。北海道を思い出す味」「特製スパイスの香りと味で、旨味増し増しのラム、最高です」など、並々ならぬ感動を語った。



動画後半では、2025年の新名物「おしくし」や山芋、チーズ串、さらには海鮮系のマグロまで次々と空腹のままに“串攻め”。「衣が薄いのがいいね。衣でごまかしてない感じ」や、「野菜串は大きめでボリューム満点」「噛めば噛むほどトロトロ食感」と、串カツ田中ならではの工夫やボリュームにも感心。フィニッシュには「デザート串もありました。キットカットバナナ。マジで美味しい。チョコ万博」とデザートまで余すことなく完食し、「ラスト、デザートまでね、食べれてめちゃめちゃ大満足です」と満足げに締めくくった。



最終的には20本以上をたいらげ、「これで2000円ちょい。いや、最高のランチでした」とコスパにも大満足。「串カツ田中食べ放題、ハント完了」「この動画が良ければ、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします」と呼びかけ、動画を締めた。見ているだけでお腹が空いてしまう、山崎NANAさんの食べっぷりと率直な感想満載の爆食レポートとなっている。