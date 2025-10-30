◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第５戦 阪神２―３ソフトバンク（３０日・甲子園）

２点差をひっくり返したソフトバンクが４連勝で阪神を下し、２０２０年以来５年ぶり１２度目の日本一に輝いた。８回１死一塁で柳田悠岐が左翼ポール際へ同点２ラン。２４年のＤｅＮＡとの第６戦以来、日本シリーズ５本目はチームのシリーズ通算１００号となった。その後延長戦に入ったが、１１回の先頭打者で野村勇が右翼席へのソロ弾。シリーズ通算８００号の節目の一発で勝ち越した。延長戦突入でのＶ決定は１９５０年毎日、１９６１年巨人、１９６２年東映、１９７４年ロッテ、１９８８年西武、１９９２年西武、２０１０年ロッテ、２０１７年ソフトバンク、２０２１年のヤクルト以来となる。

２５日の第１戦から中４日で先発した有原航平投手は、２回に先制を許しながら粘りの投球で５回途中まで投げ抜いた。同点に追いついた後、８回に藤井皓哉投手、９回から守護神・杉山一樹投手と勝ちパターンの投手を投入。杉山は１０回もマウンドに上がって無失点に抑え、反撃の流れを作った。

優勝を決めたソフトバンクナインは、小久保監督を胴上げ。牧原は中村晃のユニホームを手に涙を見せた。

２勝１敗から王手をかけたチームは過去２５度あり、そのうち２４度が日本一でＶ確率は驚異の９６％。またソフトバンクが２勝１敗から王手をかけたのは過去５回で、うち４度が日本一。好データを生かして敵地で日本一に輝いた。ソフトバンクが延長戦で日本一を決めたのはＤｅＮＡと戦った２０１７年以来２度目。この時は川島慶三の右前安打が決勝打となり、工藤公康監督（当時）が宙に舞った。