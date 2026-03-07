オープン戦、阪神５−０ソフトバンク」（６日、甲子園球場）阪神が甲子園での今年最初の試合となるオープン戦・ソフトバンク戦に臨み、５−０で勝利した。先発した村上頌樹投手（２７）は、３回２安打４奪三振無失点の投球を披露。平日のデーゲームにもかかわらず、２万１３９２人が集まった本拠地を沸かせた。先発予定の巨人との開幕戦（２７日・東京ド）に向け、調整は順調だ。アウトを奪うたび、本拠地の熱気が高まって