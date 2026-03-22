巨人の甲斐拓也捕手（33）の開幕2軍スタートが決まった。22日の試合後に村田善則バッテリーチーフコーチ（51）が明らかにした。甲斐が開幕を2軍で迎えるのは、ソフトバンク時代の2016年以来10年ぶり。試合後、捕手で誰が2軍に行くのか問われた村田コーチは「拓也ですね」と明かした。捕手は大城、岸田、山瀬の3人でスタートすることになるが、「その間にしっかりとゲームに出て、監督の中ではね、しっかり打撃の調子も上げて