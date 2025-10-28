【Wonder Festival at MomoCon】 開催期間：2026年5月21日～5月24日 会場：ジョージア・ワールド・ コングレ ス・センター MomoCon内

世界最大級の造形・フィギュアの祭典「ワンダーフェスティバル」（主催：ワンダーフェスティバル実行委員会／海洋堂）と、アニメ・ゲーム・コミックを中心とした北米最大級のポップカルチャーイベント「MomoCon（モモコン）」とのコラボレーションイベント「Wonder Festival at MomoCon」の開催が決定した。開催期間は2026年5月21日から5月24日まで。ジョージア・ワールド・コングレス・センター MomoCon内で開催される。

「Wonder Festival at MomoCon」では、日本および海外の主要フィギュア・模型メーカーの出展、ガレージキットやアルチザントイ作家の展示販売、限定コレクションや文化的展示企画などが予定されている。

「ワンダーフェスティバル」はフィギュア・ガレージキット・模型の世界的な祭典。プロ・アマチュアを問わず、自分たちが腕によりをかけて製作したキットを持ち寄って展示・販売することにより、自分の造形力を世に問うことを目的としてスタートした。当初はこぢんまりとした手作り感のあるイベントだったが、現在は1日開催で3万人超を動員する大型イベントに成長している。

また、2024年8月にはタイ・バンコクにて「ワンダーフェスティバル2024 in バンコク」を開催。2025年8月には「ワンダーフェスティバル2025 in 韓国」、同年10月に中国・上海にて「ワンダーフェスティバル2025 in 上海」が開催されるなど、多彩な造形のクリエイターが集うイベントとして海外でも多くの参加者を集めた。

今回、新たな取り組みとして、「ワンダーフェスティバル」史上初となるアメリカにおいて開催が決定。日本とアメリカの造形・クリエイティブ文化を結び、日米のファンとクリエイターを直接つなぐ新しい国際的な創造の場となることを目指しているという。

【「MomoCon」とのコラボレーションについて】

「MomoCon」は2026年で開催21年目を迎え、ユニーク来場者数6万人以上、総来場数15万人以上を見込む、米国有数の大型イベント。会場は約65,000平方メートルにおよび、アトランタ市への経済効果は4,300万ドル以上、出展者のリピート率は90%を誇る。

ジョージア工科大学内から始まり、規模が大きくなった今も一般出展者が多く出展参加する「MomoCon」に「ワンダーフェスティバル」と通ずるものを感じたことをきっかけに、今回のコラボレーションが実現する運びとなった。

「MomoCon」の開催地となるアトランタは米国南東部の交通拠点のため海外からのアクセスも良く、他都市に比べ物流コストが低い点は出展企業にとっても魅力的なエリアとなっている。

コメントを紹介

【主催者コメント】

ワンダーフェスティバルは、造形文化における最高峰のイベントです。その精神を北米に紹介できることを大変光栄に思います。「MomoCon2026」では、日米のクリエイターとファンがひとつの空間で交流し、互いの情熱を分かち合う特別な体験を提供します。

（左）Momocon 創業者＆責任者 Jessica Merriman氏、（右）MomoCon ディレクター Chris Stuckey氏

【ワンダー フェス ティバル実行委員会 代表 宮脇修一氏コメント】

1985年にガレージキットフィギュアと呼ばれる造形作品を中心としたイベントが誕生しました。それから40年、フィギュア、造形を創作する世界はどんどん広がりを持ちついにアメリカでもそれらの中心となるイベント・ワンダーフェスティバルが開催されることとなりました。ガレージキットという文化が、世界中のクリエイターやファンに広がっていくことを楽しみにしています。

「Wonder Festival at MomoCon」概要

期間：2026年5月21日（木）～5月24日（日）

会場：ジョージア・ワールド・コングレス・センター MomoCon内

（285 Andrew Young International Blvd, Atlanta, GA）

MomoCon内に約4,600～9,300平方メートルの専用エリアが設けられる。

実施内容（予定）

日本および海外の主要フィギュア・模型メーカーの出展

ガレージキットやアルチザントイ作家の展示販売

限定コレクションや文化的展示企画

最新情報・出展募集に関する詳細は公式サイトおよび公式SNSにて順次発表予定。

□Wonder Festival 2026 US公式HP

□Wonder Festival US公式X

出展希望・会場での取材関連の問い合わせ

□問い合わせページ

日本からの出展にまつわる問い合わせ

海洋堂 ワンダーフェスティバル実行委員会（出展窓口）

メールアドレス：wf-business@kaiyodo.net

【「MomoCon」について】

2005年、アメリカ・ジョージア工科大学のアニメ＆ゲームクラブを母体としてスタートし、現在ではアニメ・ゲーム・コミック・コスプレなど多様なジャンルを網羅する総合イベントに成長している。来場者の約39%が25～34歳、36%が18～24歳と若年層が中心で、TikTokではハッシュタグ再生数が3億1,200万回を超えるなど、オンライン上でも大きな人気を誇っている。

□MomoCon公式サイト

「MomoCon」過去開催の様子

1985年にSF専門店であるゼネラルプロダクツの主催でスタートし、1992年より株式会社海洋堂が主催を引き継ぎ、以来、日本最大の造形イベントとしてフィギュアやガレージキット文化を牽引してきた。プロのメーカーから個人造形師まで幅広く参加し、世界的に高い評価を受けている。次回は2026年2月8日（日）にワンダーフェスティバル2026[冬]を開催予定。

□ワンダーフェスティバル公式HP

□ワンダーフェスティバル公式X

「ワンダーフェスティバル」過去開催の様子

(C)Copyright 2025 Kaiyodo ・ All Rights Reserved