韓国の人気コスメブランドBANILA CO（バニラコ）から、「ロマンティック ブラッシュ リップ＆チーク」のPLAZA先行発売カラーと、新作「シルキーグロウハイライター」が登場。全国のPLAZA店舗およびネットストアにて発売される。

■リップチーク、ハイライトが登場

春夏コレクションで人気を博した「ロマンティック ブラッシュ リップ＆チーク」シリーズに、秋冬限定としてPLAZA先行色「09 モーブレター」が登場。ピンクのきらめきを帯びたモーブカラーが、頬と唇にラブリーな血色感をプラスする。

さらに、しっとりとしたツヤと光沢感を演出する新作「シルキーグロウハイライター」も同時発売。ピンクやベージュ、ラベンダーなど多彩な全5色展開で、肌に自然な光を宿すような上品な仕上がりを叶えてくれる。

■商品情報

モノック株式会社

バニラコ ロマンティック ブラッシュ リップ＆チーク（PLAZA先行色）09 モーブレターピンクに光るモーブが愛らしい血色感を演出1,790円（税込）

バニラコ シルキーグロウハイライター（全5色）PK01 ピンククラウド：多彩なホワイティッシュピンクPK02 ローズヘイロー：ロマンティックなピンクローズBE01 チュチュ：エレガントで初々しいホワイトベージュPP01 インフルエンス：神秘的なホワイティッシュラベンダーWH01 フローズン：洗練されたホワイトシルバー各1,790円（税込）

販売店舗：PLAZA・ロフト・アットコスメ全国店舗およびネットストア