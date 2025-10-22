『バチェラー・ジャパン』シーズン6にも出演。カリスマ″美ボディトレーナー″・村岡優子が初グラビアを披露「撮影中は休日に彼氏といる時みたいな感じでした 」



"美ボディトレーナー"として、フィットネス界で絶大な人気を誇り、6月に配信された『バチェラー6』にも出演し注目を集めた村岡優子さんが、初のデジタル写真集『Hourglass』（撮影／能登直）をリリースした。「外国人セレブの休日」がテーマの本作は、自然光の美しいスタジオやプールなどを舞台に撮影。村岡さんの穏やかでキラキラした姿に癒される。そこで彼女を直撃。撮影に関するエピソードから、彼女の素顔に迫った。

――"美ボディトレーナー"として、カリスマ的な人気を誇り『バチェラー6』にも出演し、その華麗な姿で注目を集めた村岡優子さん。あまりに高貴なイメージがあったので、デジタル写真集で水着グラビアを披露されるとは思いませんでした。

村岡 自分でも考えていなかったです（笑）。グラビアは愛らしいお顔と豊かなスタイルをお持ちの方がされるものだと思っていて、それって自分とは真逆のタイプですから。

でも、新しいことに挑戦してみたいという気持ちが自然と湧いてきて、思い切ってチャレンジさせていただきました。

――今回のテーマは「外国人セレブの休日」。自然光の美しいスタジオやプールなどを舞台に、村岡さんのスゥイートな姿に癒されました。

村岡 本当に楽しい撮影でした。何よりワンピース、水着、ランジェリーなど衣装が素敵で、大人っぽさの中にも可愛らしさがあるものばかり。着た瞬間、心が弾みました。ナチュラルメイクも初めてでしたけど、すごく艶っぽくって。写真を見て、普段とは違う自分にちょっと驚いちゃいました（笑）。自分でも『こんな表情するんだ?！』って思ってしまいました。

――普段は可愛いよりは、かっこいいとか、クールビューティ的に見られることが多いでしょうからね。

村岡 はい。でも、実際はそんなキャラクターでもないんですけどね。撮影中は楽しさのあまり、仕事というより、オフモードに切り替わっちゃって。なんだか休日に彼氏といる時みたいな感じでした。と言ってもいま彼氏いませんけど。

――聞いてません（笑）。村岡さんといえば、タイトルにもありますが"砂時計（Hourglass）ボディ"の持ち主として有名。メリハリのあるスタイルは見応え十分です。

村岡 普段はバキバキの姿をSNSで見せていますけど、今回は敢えて絞り切らず、ソフトに仕上げました。グラビア好きな方にも楽しんでいただきたいです。



――しかと拝見します。初登場ということで伺いますが、村岡さんはどんな経緯でトレーナーになられたんですか。

村岡 もともと3歳から18歳までバレエに励んでいて、将来はバレリーナかバレエ関係のお仕事に就こうと思っていたんです。それが母子家庭ということもあり、経済的な事情で泣く泣くバレエを断念することに。大げさでなく生き甲斐を失ってしまったんです。

――15年もやってきたのに......。その後は？

村岡 バレエスタジオで働いた後、上京し、モデル、タレントの仕事を始めました。ただ、なかなか先が見えず、また運動量が減ったことで体型が変わるなど、自分に自信が失くなってしまって。性格もネガティブになりました。そんな時、仕事仲間がトレーナーさんを紹介してくれて、筋トレをするようになったんです。そうしたら想像以上に楽しく、一気にハマっちゃって。

トレーニングは、確実に体に結果がでますしね。やがて自分もトレーナーとして学ぶようになり、働くようになりました。大会にでたことも弾みになりましたね。

――サマー・スタイル・アワード（SSA）で初出場し、優勝したとか。

村岡 体ではなく、バレエで培ってきた表現力が大きかったと思うんですけどね。やっぱりステージが大好きなんですよね。その後も大会に出続けることで、トレーニングに励み、結果キャリアを積むことができました。

――以降、SSAに9回出場し、8回優勝。いまやご自身でスタジオを持ち、予約も取れないほどの人気だとか。普段、お忙しいと思いますがオフの時は何をしているんですか？

村岡 普通ですよ。サウナとカフェとかですね。昨日も友達とカフェでお茶して、買い物して、焼肉行って、マッサージに行って、それからサウナにいきました。

――いやいや。かなり盛りだくさんじゃないですか（笑）。

村岡 うふふふ。オフは、家でじっとしているより外でいろんなことを一気にします。かなりアクティブです（笑）。

――SNSを拝見していると、とってもキラキラとして充実した日々を送られているとお見受けしますが、村岡さんも落ち込んだり、ヘコむことはあるんですか？

村岡 もちろん。私、いろいろなことをとにかく気にする性格で。たとえば、SNSに何かを告知するとなると、ひとつの投稿に何時間もかかっちゃう。書き方や反応などいろんなことで、不安になって、頭がいっぱいになっちゃいます。

――繊細なんですね。

村岡 自分でいうのもなんですけど、多分そうです。それこそ今回のデジタル写真集の写真のセレクトもすごく悩みました。決められず、編集さんに何度も「この写真でいいですか？」って聞いちゃいました。しつこいって思われなかったかな。

――それは大丈夫だと思いますよ！ そんなふうに悩んだり、時に落ち込んだときはどうやって気分を上げるんですか？

村岡 ひとりきりになって、とにかく寝ます（笑）。食べることも好きなので、おやつを食べて自分の機嫌をとってます。あと、じつはアニメ好きなので、アニメ三昧で過ごすとか。SNSを見ると、いろいろ考えちゃうから、スマホを見ないようしていますね。もちろんトレーニングは毎日しているので、それでスッキリすることもあります。

――村岡さんも思い悩むことがあるんですね。

村岡 ただ、そんな風に鬱々としていると、悔しさがあるから頑張れるし、強くなれるんだって考えに至るんです。何だって苦労しないより、苦しんで積み上げたものには価値がある。いま悩んだり苦しんだりしていても、それらは成長への大切なステップなんだと思って、気持ちを持ち直しています。お客様にもそういう話をよくさせていただいていますね。

――10代から苦労して、現在に至った村岡さんのお言葉だけに深く沁みます。では最後に、今後の目標を教えてください。

村岡 今の仕事を大切にしながら、モデルやタレントなどのお仕事も少しずつ広げていきたいと思っています。

今回、水着やランジェリー姿を披露したので、今後そういったお仕事にもつながっていけば嬉しいです。引き続きボディメイクにも力を入れながら、新しいことを恐れずチャレンジして、活動の幅を広げていきたいです！

●村岡優子 Yuko MURAOKA

1993年12月1日生まれ 大阪府出身

身長168cm

趣味＝カラオケ、サウナ、身体動かすこと

特技＝I字バランス、柔軟性

○フィットネスモデル。"砂時計ボディ"とまで呼ばれる磨き上げられた肉体を武器に、数々のコンテストで優勝。『バチェラー・ジャパン』シーズン6に出演で話題に。



【グラジャパ！限定！ メイキング動画付き！】

『Hourglass』

撮影：能登 直（a presto）

価格：1650円（税込）

ボディメイク大会仕様のビキニではなく、鍛えられた身体と女性らしい甘さが同時に感じられるような水着やランジェリーを着用。輝かしくもオフ感のある姿は、まるで"外国人セレブの休日"。極上のヒップラインや曲線美にウットリ......！

取材・文／大野智己 撮影／能登 直（a presto）