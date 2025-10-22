¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¤Ë¶Ã¤¤â¡ÄµÈÅÄËãÌé¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎWÇÕÌö¿Ê¤Ë´üÂÔ¡Ö½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁ°¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤¢¤ëDFµÈÅÄËãÌé¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£20Æü¡¢FIFA¡Ê¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤ÆÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾¤Ë¤ÏÆîÌîÂó¼Â¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢3¡Ý2¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¤Î¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á14»î¹çÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤³¤ì¤¬Îò»ËÅª½éÇòÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢FIFA¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿µÈÅÄ¤Ï¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ100»î¹ç°Ê¾å¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤¬¾¡¤Ä¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È·ë²Ì¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¸½ºß¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏÅö»þ¤Û¤É¶¯¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤¹¡£3¼ºÅÀ¤òµö¤¹¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤È¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¿·¤·¤¤Áª¼ê¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤âÉé½ý¼Ô¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ïº£¡¢¡Ê¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤È¤Î¡Ë»î¹ç¤òÁÈ¤à¤³¤È¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÏÍÎÏ¸õÊä¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥Á¡¼¥à¤â¿ÆÁ±»î¹ç¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¤Í¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥Ê¥À¡¦¥á¥¥·¥³¤Î»Ë¾åºÇÂ¿3¥«¹ñ¶¦Æ±³«ºÅ¤È¤Ê¤ë2026Ç¯¤ÎFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Þ¤Ç1Ç¯¤òÀÚ¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤Î¤³¤Î·ë²Ì¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿µÈÅÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÌÀ¤ë¤¤ºàÎÁ¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬¥Ý¥Ã¥È2Æþ¤ê¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç19°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤¬¡¢²áµî¤È¤Ï°ã¤¦°ÌÃÖ¤ÇÁÈÊ¬¤±ÃêÁª¤ËÎ×¤á¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡ÖÁ°²ó¤Ï¥Ý¥Ã¥È4¤Ç¤·¤¿¡£ÃêÁªÁ°¤Ï¥Ý¥Ã¥È3Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÉ¬»à¤ËÀï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³ð¤ï¤º¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È¥É¥¤¥Ä¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¥Ý¥Ã¥È2¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö½à¡¹·è¾¡¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿µÈÅÄ¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬Íè²Æ¤ÎWÇÕ¤Ç½é¤á¤Æ¥Ù¥¹¥È16¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤â½àÈ÷ËüÃ¼¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÏÁ°²ó¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò½Ð¾ì¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ê¤É¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤ÎÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤âÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÉâ¤ÄÀ¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤µ¤¨¡¢¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿º£¡¢º£¸å8¥«·î¤ÇÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×
¡ÚÆ°²è¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤¬¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ËÎò»ËÅªÇòÀ±¡ª
⚽️¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025🏆— ¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ (@tvasahi_soccer) October 14, 2025
¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñÁê¼ê¤ËÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤Ø‼
¡¿
¸åÈ¾£²£¶Ê¬#°ËÅì½ãÌé ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Ë
ºÇ¸å¤Ï #¾åÅÄåºÀ¤ ¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥´¡¼¥ë‼
¤Ä¤¤¤ËµÕÅ¾‼
¡À
🇯🇵ÆüËÜ£³¡Ý£²¥Ö¥é¥¸¥ë🇧🇷#¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü ·ÏÎóÃÏ¾åÇÈ¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ📺⚡#JFA #¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½#¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ #¥µ¥Ã¥«¡¼ pic.twitter.com/pJE837Rjpx